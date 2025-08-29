ميناء السخنة.. نقلة نوعية بأرصفة جديدة تضاعف قدرته الاستيعابية

استعرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، آخر مستجدات مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة، الذي يُعد أحد الركائز الرئيسية للممر اللوجستي المتكامل "السخنة - الإسكندرية" لربط البحرين الأحمر والمتوسط.

وأوضح اللواء محمد خليل، مدير المشروع، أن أعمال التطوير التي انطلقت عام 2021 تضمنت إنشاء 5 أحواض جديدة بعمق 18 مترًا، وأرصفة جديدة بطول 18 كيلومترًا، وساحات تداول حاويات بمساحة 9.2 مليون متر مربع، ومناطق لوجستية بمساحة 5.2 كيلومتر مربع.

كما تم تنفيذ شبكة طرق داخلية بطول 17 كيلومترًا بواقع 6 حارات مزدوجة، وإنشاء خط سكك حديدية داخلي بطول 30 كيلومترًا وربطه بالقطار الكهربائي السريع، إضافة إلى تطوير البنية الأساسية التي تشمل المبنى الإداري، المجمع الأمني، البوابات، والأسوار، وإنشاء حواجز أمواج بطول 3.270 مترًا.

وأشار خليل إلى أن نسبة إنجاز الأرصفة بلغت 100%، وأعمال الحفر الجاف والتكريك وصلت إلى 95%، بينما بلغ الإجمالي العام للمشروع 96%، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس ملحمة وطنية تنفذها شركات مصرية وطنية بكفاءة عالية.