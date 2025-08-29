قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إستشهاد 21 فلسطينيا بنيران جيش الإحتلال الإسرائيلي خلال الليل
وسط تصعيد إسرائيلي وأزمة إنسانية خانقة| ترامب يتوقع حسم حرب غزة خلال أسابيع.. هل يتحقق حلمه؟
موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف
أهلا مدرستي.. مبادرة تخفف عبء الغلاء عن أسر الصعيد قبل العام الدراسي
كارثة إنسانية .. جوتيريش يحذر إسرائيل من احتلال مدينة غزة
تخصيص 5% من مساكن الدولة لذوي الإعاقة بالقانون
حكم الصلاة دون تحري القبلة.. الإفتاء توضح
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: الرئيس السيسي لم يخف يوما في الدفاع عن الوطن والشعب المصري.. وزير الخارجية: لا يمكن إغفال الدور المصري القطري في وقف إبادة الشعب الفلسطيني
سعر عيار 21 اليوم 29-8-2025
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
غارات إسرائيلية مكثفة غرب غزة تثير مخاوف من بدء عملية اجتياح بري واسعة للقطاع
المبعوث الأمريكي يشيد بالشرع ويحذر من فوضى في سوريا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أهلا مدرستي.. مبادرة تخفف عبء الغلاء عن أسر الصعيد قبل العام الدراسي

جانب من افتتاح معرض اهلا مدرستي بسوهاج
جانب من افتتاح معرض اهلا مدرستي بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

مع اقتراب العام الدراسي الجديد، تتنفس عشرات الأسر السوهاجية بعد افتتاح معرض "أهلا مدرستي" بميدان الشبان المسلمين بمدينة سوهاج، والذي جاء كمتنفس حقيقي لمواجهة موجة الغلاء التي طالت الأدوات والملابس المدرسية هذا العام.

اسعار مخفضة عن الأسواق

المعرض الذي افتتحه اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، يضم 15 عارضًا من مصانع المناطق الصناعية بالمحافظة، ويوفر مستلزمات المدارس بأسعار أقل من السوق الخارجي بنسبة تصل إلى 50% على بعض المنتجات، أبرزها الشنط المدرسية والأحذية.

وذلك بجانب تخفيضات 40% على الزي المدرسي، و25% على الكشاكيل والأدوات المكتبية.

الأهالي الذين توافدوا على المعرض منذ اللحظات الأولى للافتتاح أكدوا أن الأسعار تمثل فارقًا كبيرًا مقارنة بما هو معروض في المحلات، خاصة مع زيادة الطلب في هذه الفترة.

وقالت إحدى الأمهات لـ"صدى البلد": "كنت حاسة إني مش هعرف أجيب كل حاجة للعيال السنة دي.. بس المعرض فعلاً خفف علينا كتير"، بينما أضاف ولي أمر آخر: "الشنطة اللي بـ600 جنيه بره، هنا لقيتها بنص الثمن".

وأوضح محافظ سوهاج أن المعرض يأتي ضمن سلسلة معارض ستُفتتح تباعًا في مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

وأشار اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، إلى أن الهدف هو محاربة الغلاء وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة قبل بداية العام الدراسي الجديد.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج محافظ سوهاج اهلا مدرستي معرض اهلا مدرستي بسوهاج

