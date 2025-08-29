أهلا مدرستي.. مبادرة تخفف عبء الغلاء عن أسر الصعيد قبل العام الدراسي

مع اقتراب العام الدراسي الجديد، تتنفس عشرات الأسر السوهاجية بعد افتتاح معرض "أهلا مدرستي" بميدان الشبان المسلمين بمدينة سوهاج، والذي جاء كمتنفس حقيقي لمواجهة موجة الغلاء التي طالت الأدوات والملابس المدرسية هذا العام.

اسعار مخفضة عن الأسواق

المعرض الذي افتتحه اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، يضم 15 عارضًا من مصانع المناطق الصناعية بالمحافظة، ويوفر مستلزمات المدارس بأسعار أقل من السوق الخارجي بنسبة تصل إلى 50% على بعض المنتجات، أبرزها الشنط المدرسية والأحذية.

وذلك بجانب تخفيضات 40% على الزي المدرسي، و25% على الكشاكيل والأدوات المكتبية.

الأهالي الذين توافدوا على المعرض منذ اللحظات الأولى للافتتاح أكدوا أن الأسعار تمثل فارقًا كبيرًا مقارنة بما هو معروض في المحلات، خاصة مع زيادة الطلب في هذه الفترة.

وقالت إحدى الأمهات لـ"صدى البلد": "كنت حاسة إني مش هعرف أجيب كل حاجة للعيال السنة دي.. بس المعرض فعلاً خفف علينا كتير"، بينما أضاف ولي أمر آخر: "الشنطة اللي بـ600 جنيه بره، هنا لقيتها بنص الثمن".

وأوضح محافظ سوهاج أن المعرض يأتي ضمن سلسلة معارض ستُفتتح تباعًا في مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

وأشار اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، إلى أن الهدف هو محاربة الغلاء وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة قبل بداية العام الدراسي الجديد.