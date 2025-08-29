عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية، قال إن تقييد بريطانيا مشاركتنا في المعرض مسيء واستهدف ممثلي إسرائيل عمدا.



وأضافت وزارة الدفاع الإسرائيلية: قررنا عدم مشاركة الوزارة في معرض لندن للسلاح وعدم إقامة جناح وطني لنا.



منعت السلطات البريطانية مسئولين إسرائيليين من حضور معرض لندن للأسلحة والمعدات العسكرية.

ووفق موقع "بوليتيكو"، ذكر المتحدث باسم الحكومة البريطانية أنه لن تتم دعوة الوفد الإسرائيلي للمشاركة هذا العام.

وشدد المتحدث باسم الحكومة البريطانية على أن قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد عمليتها العسكرية في غزة هو قرار خاطئ، ونتيجة لذلك، يمكننا تأكيد أنه لن تتم دعوة أي وفد حكومي إسرائيلي لحضور المعرض.

وتابع: "يجب أن يكون هناك حل دبلوماسي لإنهاء هذه الحرب الآن، من خلال وقف فوري لإطلاق النار، وعودة الرهائن، وزيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية لأهالي غزة".