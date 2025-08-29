نواف سلام يدعو شيخ الأزهر لزيارة لبنان والإمام الأكبر يرحب

كشف أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، أن الصحف اللبنانية، صباح اليوم، سلّطت الضوء على الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى العاصمة المصرية القاهرة، والتي شملت لقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين المصريين، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح سنجاب، خلال مداخلة عبر برنامج «صباح جديد» المذاع على شاشة القاهرة الإخبارية، أن زيارة نواف سلام شملت لقاءً رسميًا مع رئيس الحكومة المصرية، إلى جانب سلسلة اجتماعات موسعة مع عدد من المسؤولين المصريين، تناولت سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة السياسية والاقتصادية.

لقاء لافت مع شيخ الأزهر

وأشار «سنجاب» إلى أن أحد أبرز محطات الزيارة تمثل في اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة اللبنانية بفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واصفًا اللقاء بأنه كان «وديًا للغاية»، وشهد تبادلًا صريحًا للرؤى حول القضايا الدينية والثقافية التي تهم البلدين والمنطقة.

وخلال اللقاء، وجّه نواف سلام دعوة رسمية لشيخ الأزهر لزيارة لبنان في الفترة المقبلة، في خطوة تعكس التقدير الكبير الذي تحظى به المؤسسة الأزهرية لدى اللبنانيين، ومن جانبه، أكد الإمام الأكبر أحمد الطيب استجابته للدعوة، موضحًا أنه سيزور لبنان قبل نهاية العام الجاري، وذلك في إطار دعم التواصل الثقافي والديني في المنطقة.

ولفت أحمد سنجاب خلال مداخلته بالتأكيد على أن الأزهر الشريف يُعد مرجعية دينية سنية معتدلة تحظى باحترام واسع داخل لبنان، خاصة من جانب قطاعات كبيرة من الشارع اللبناني التي ترى في الأزهر صمام أمان ديني وفكري في ظل الظروف الإقليمية المعقدة.