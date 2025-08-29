احتفاء دائم بالرسول الكريم.. دعوة للعودة إلى أخلاق النبي في ذكرى ميلاده| فيديو

أكد السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الاقتداء بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو السبيل الحقيقي للاحتفاء به، موضحًا أن الاحتفال بالنبي لا يقتصر على يوم أو شهر، بل يجب أن يكون في كل لحظة من حياة المسلم، خاصة في شهر ربيع الأول الذي يوافق مولده الشريف.

وأضاف عرفة، خلال لقائه ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان قدوة في الرحمة والتعامل الحسن، وهو ما وصفه به القرآن الكريم بقوله تعالى: "وإنك لعلى خلق عظيم"، مشيرًا إلى أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت "كان خلقه القرآن".

وأوضح عضو مركز الأزهر أن المسلم الحق يُظهر محبته للنبي من خلال التمسك بأخلاقه في الحياة اليومية، لافتًا إلى مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في بيته والتي جسدت الرحمة والتواضع حتى في وقت الخلاف، مستشهدًا بحادثة كسر السيدة عائشة رضي الله عنها للطبق أمام الصحابة، وكيف تعامل معها النبي بابتسامة رحيمة قائلاً: "غارت أمكم"، في دلالة على تكريمها واحترامها.

وأشار عرفة إلى أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تمثل مدرسة متكاملة في التعامل الإنساني، وأن استحضار هذه المواقف في حياتنا اليومية هو أعظم صور الاحتفال بمولده الشريف.