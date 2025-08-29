قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض إيد حكاية للحرف اليدوية والتراثية بالغردقة

ابراهيم جادالله

افتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، معرض " إيد حكاية للحرف اليدوية والتراثية " بمدينة الغردقة، والذي يُقام على الممشى السياحي بمنطقة إسبلاندا مول في الفترة من 28 اغسطس إلى 5 سبتمبر 2025، في إطار الدعم لتشجيع وتنشيط العمل على الحرف اليدوية المصرية الأصيلة.

وقال المحافظ، إن إقامة معرض " إيد حكاية " في مدينة الغردقة للحرف اليدوية والتراثية يأتي في إطار الدعم المستمر لتشجيع وتنشيط العمل على الحرف اليدوية المصرية الأصيلة، وتسويق المنتجات اليدوية والتراثية.

رافق المحافظ خلال الافتتاح الاستاذ كمال سليمان سكرتير عام المحافظة، واللواء إيهاب رأفت مستشار محافظ البحر الأحمر للمدن والمديريات واللواء محمد عبد السلام رئيس حى شمال ولفيف من مديري المديريات و القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ويضم معرض "ايد حكاية للحرف اليدوية" أكثر من ٨٠ عارضًا من مختلف مدن محافظة البحر الأحمر ، والذي يشهد مشاركة مميزة بعدد ١٢ من العارضيين من محافظة الفيوم ، حيث تتنوع المعروضات بين الأصالة والمعاصرة في المنتجات المعروضة ومنها صناعة الكليم، والخوص، والخزف، والمنسوجات، والإكسسوارات، وغيرها من الحرف اليدوية النادرة والصناعات التقليدية التي تعكس عمق وجمال التراث المصري.

ويُقام المعرض تحت إشراف محافظة البحر الأحمر ، بالتعاون مع إدارة الإنتاج بديوان عام محافظة البحر الأحمر ووحدة أيادي مصر ، و الغرفة التجارية، وجهاز تنمية المشروعات ومديرية التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، والمجلس الاقتصادي بالغرفة التجارية بالبحر الأحمر وبمشاركة وحدة أيادي مصر بمحافظة الفيوم.

البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر معرض اثاث

