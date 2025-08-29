الخارجية الألمانية: ندعو رعايانا إلى مغادرة إيران لتجنب التعرض لأعمال انتقامية

دعت وزارة الخارجية الألمانية رعاياها إلى مغادرة إيران لتجنب التعرض لأعمال انتقامية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الإيرانية، قالت إن قرار الترويكا الأوروبية بتفعيل آلية العقوبات يعكس انصياعها لواشنطن.

وأضافت الخارجية الإيرانية، أن قرار الترويكا إعادة فرض عقوبات على طهران لا ينبع من ضرورة قانونية.

وكشفت أن وزير الخارجية الإيراني بعث برسالة إلى مجلس الأمن قال فيها إن حجج الترويكا لإعادة تفعيل العقوبات على إيران تحريف للحقائق ويضعف مصداقية مجلس الأمن.