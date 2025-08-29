قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مهرجان المسرح التجريبي يكرم الفنان حسن خليل مع السندريلا سعاد حسني

فيلم صغيرة علي الحب
فيلم صغيرة علي الحب
أحمد البهى

يكرم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الفنان الدكتور حسن خليل، وهو ذلك الفنان القدير الذي ظهر مع سعاد حسني في فيلم " صغيرة علي الحب " وقام بدور الصياد.

الدكتور حسن خليل أحد مؤسسي الفرقة القومية للفنون الشعبية وهو مدرب ومصمم رقصات شارك وصمم استعراض "صغيرة علي الحب " وقام بدور الصياد امام سعاد حسني ، وهو حاصل على الدكتوراه و صمم استعرضات لأفلام عديدة منها "العتبة جزاز" و"مبروك جالك ولد" و"الظريف والشهم والطماع" و" تمر حنة " و" الزوجة الثانية " وعاش لفترات طويلة خارج البلاد لمشاركته في لجان تحكيم مسابقات وتنظيم دورات تدربية للرقص وتدريس في اكاديميات دولية .


فيلم "صغيرة على الحب" من بطولة سعاد حسني ورشدي أباظة وسمير غانم ونور الدمرداش ونادية الجندي، من تأليف أبو السعود الإبياري وإخراج نيازي مصطفى وإنتاج عام 1966.

وتضم قائمة المكرمين هذا العام 11 شخصية مسرحية بارزة من مصر والعالم العربي ودول أجنبية، على النحو التالي:


من (مصر): الفنان صبري فواز، الفنانة حنان يوسف، الأستاذ الدكتور حسن خليل، والكاتب بهيج إسماعيل، من (الكاميرون): المخرج تاكو فيكتور، من (فرنسا): الباحث والناقد المسرحي باتريك بافيز، من (إنجلترا): الفنان نوريس روفس، من (قطر): الكاتب والمنتج المسرحي حمد الرميحي، من (لبنان): الفنان رفيق علي أحمد، من (الكويت): الفنان محمد المنصور، ومن (العراق): المكرمة الراحلة إقبال نعيم، تقديرًا لمسيرتها المتميزة وعطائها الطويل في المسرح العراقي والعربي.


ويواصل مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، الذي يُعد من أبرز المنصات المسرحية في المنطقة العربية، دوره الريادي في دعم التجارب المسرحية المبتكرة، والانفتاح على أحدث اتجاهات المسرح العالمي، بما يسهم في إثراء الحركة المسرحية المصرية والعربية والدولية


يُذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يعد واحدًا من أعرق المهرجانات العربية والدولية المتخصصة في المسرح التجريبي، حيث انطلق ليمنح فرصة للعروض المسرحية من مختلف دول العالم لتقديم تجاربها الإبداعية على خشبات المسرح المصري، ويهدف المهرجان إلى خلق فضاء للحوار والتواصل بين الشعوب، وتعريف الجمهور المصري والعربي بأحدث التيارات المسرحية العالمية، بالإضافة إلى فتح نافذة واسعة يطل من خلالها المسرحيون من مختلف أنحاء العالم على جديد المشهد المسرحي في مصر والمنطقة العربية.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي سعاد حسني صغيرة علي الحب حسن خليل

