لأصحاب الإيجار القديم.. كيفية الحصول على شقة بديلة من الحكومة| فيديو
دعاء آخر ساعة يوم الجمعة.. لا تفوت أكثر وقت استجابة
مسن يلقى ربه أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد بقرية سلامون في سوهاج
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة إنبي بالدوري
على متنه 940 راكبًا.. تسيير القطار التاسع للعودة الطوعية للأشقاء السودانيين| صور
مفاجأة مدوية في قائمة إنجلترا لتصفيات كأس العالم
بشارات مولد النبي محمد .. 10 معجزات حدثت يوم ميلاد الرسول
الصحة: مساعد الوزير يتفقد مشروع إنشاء مستشفى العبور التخصصي تمهيدًا لتشغيله
المفوضية السامية لحقوق الإنسان: الأوضاع في غزة وفلسطين تشهد تطورات مقلقة للغاية
عمال فى صناديق السيارات.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنتشر
أجواء معتدلة على البلاد.. هل سترتفع درجات الحرارة الأيام المقبلة؟
رامي صبري يواصل تألقه في العلمين الجديدة بحفل كامل العدد | صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

هالة صدقي وإلهام شاهين برفقة مجدي بعقوب في الساحل الشمالي

أحمد البهى

نشرت الفنانة هالة صدقي والفنانة إلهام شاهين، عبر صفحاتهن علي موقع الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لهن، مع الجراح العالمي مجدي يعقوب. 

وقالت هالة صدقي في منشور: وأجمل لقاء في الساحل البروفسير  الملاك مجدي يعقوب والاستعداد لافتتاح الصرح الثاني في
القاهره الشيخ زايد واللي بيخدم كل اطفال العالم مجانا ويخفف معاناه الأطفال والأهالي للذهاب لمستشفي أسوان . 

وتابعت الفنانة هالة صدقي : شكرا البروفسير مجدي يعقوب وللدكتور مجدي اسحاق ابن خالتي بكل فخر وللدكتور احمد الجندي اعظم تلاميذ العباقره ، شكرا ليكم جميعا لإنقاذ الألف من الاطفال. 

وكان آخر أعمال الفنانة هالة صدقي هو مسلسل" أش أش"، والذي عرض رمضان الماضي، وشاركت في بطولته مي عمر وانتصار، فيما ظهرت كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل قهوة المحطة، والذي قام ببطولته الفنان أحمد عزي. 

الفنانة هالة صدقي هالة صدقي الهام شاهين الفنانة الهام شاهين

