هالة صدقي وإلهام شاهين برفقة مجدي بعقوب في الساحل الشمالي

نشرت الفنانة هالة صدقي والفنانة إلهام شاهين، عبر صفحاتهن علي موقع الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لهن، مع الجراح العالمي مجدي يعقوب.

وقالت هالة صدقي في منشور: وأجمل لقاء في الساحل البروفسير الملاك مجدي يعقوب والاستعداد لافتتاح الصرح الثاني في

القاهره الشيخ زايد واللي بيخدم كل اطفال العالم مجانا ويخفف معاناه الأطفال والأهالي للذهاب لمستشفي أسوان .

وتابعت الفنانة هالة صدقي : شكرا البروفسير مجدي يعقوب وللدكتور مجدي اسحاق ابن خالتي بكل فخر وللدكتور احمد الجندي اعظم تلاميذ العباقره ، شكرا ليكم جميعا لإنقاذ الألف من الاطفال.

وكان آخر أعمال الفنانة هالة صدقي هو مسلسل" أش أش"، والذي عرض رمضان الماضي، وشاركت في بطولته مي عمر وانتصار، فيما ظهرت كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل قهوة المحطة، والذي قام ببطولته الفنان أحمد عزي.