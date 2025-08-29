قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة رحيل ريبيرو في حالة الخسارة أمام بيراميدز
سوق أسماك بورسعيد يستقبل آلاف الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة تسجيل عقد زيزو مع الأهلي بـ 5 ملايين جنيه باتحاد الكرة
مسئولة سابقة في الناتو: الحلف لا يخطط لضم أوكرانيا حاليا.. وروسيا تهدد الأمن الأوروبي
بفستان ملون.. هيفاء وهبي تستعرض إنوثتها
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بـ 6 أكتوبر
6 دول أوروبية تدين الخطط الإسرائيلية لاحتلال غزة .. بيان مشترك
هل احتفل النبي بيوم مولده؟.. شوقي علام: كان الرسول يذكّر الأمة بميلاده
للحفاظ على قلبك .. 3 فحوصات و3 عادات و3 أطعمة ينصح بها جمال شعبان
بعد بيان الحكومة.. من هي الفئات المستحقة للشقق بديلة الإيجار القديم؟
سيد عبد الحفيظ يشارك في تشييع جثمان اللواء وائل عزت من مسجد الشرطة
ديني

هل احتفل النبي بيوم مولده؟.. شوقي علام: كان الرسول يذكّر الأمة بميلاده

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام
أحمد سعيد

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الادعاء بعدم احتفال النبي صلى الله عليه وسلم بيوم مولده غير صحيح على الإطلاق، موضحًا أن النبي الكريم حينما سُئل عن صيام يوم الإثنين قال: "ذلك يوم وُلدت فيه"، أي أنه كان يذكّر الأمة بأن يوم ميلاده من أعظم النعم، ولذلك شكر الله تعالى عليه بالصيام، وهو عبادة عظيمة يتقرب بها العبد إلى ربه.

الدكتور شوقي علام: ترك النبي لبعض الأمور لا يعني أنها ممنوعة

وأضاف الدكتور شوقي علام، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن منهج التعامل مع مثل هذه القضايا يجب أن يكون علميًّا رصينًا، فترك النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأمور لا يعني بالضرورة أنها ممنوعة، بل قد يفتح بابًا واسعًا للاجتهاد بما يوافق أصول الدين ومقاصده.

وأكد مفتي الجمهورية السابق، أن المنهج الصحيح هو جمع النصوص الشرعية المتصلة بالموضوع، كقوله صلى الله عليه وسلم: "إياكم ومحدثات الأمور"، وحديثه الشريف: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"، وكذلك قوله: "من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة".

وأوضح الدكتور شوقي علام أن هذه النصوص جميعها يجب أن تُقرأ معًا في إطار واحد، فيُحمل المطلق فيها على المقيد، والعام على الخاص، وأن العموم الوارد في الحديث الشريف: "كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة" يخصصه حديث "من سن سنة حسنة". 

وأكد مفتي الجمهورية السابق على أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هو تعبير عن الشكر لله تعالى على نعمة بعثة نبيه ورسالته الخالدة، بما يوافق مقاصد الشريعة وأصولها.

