إيهاب الخطيب يكشف حقيقة رحيل ريبيرو في حالة الخسارة أمام بيراميدز

كشف الناقد الرياضي إيهاب الخطيب، حقيقة رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي في حالة خسارة المباراة أمام بيراميدز غدا السبت بالدوري.

وقال الخطيب خلال لقائه مع الإعلامي مهيب عبد الهادي في برنامجه اللعيب: "مباراة بيراميدز صعبة وقوية واللى يقلقلك من المباراة إن بيراميدز متراجع، والأهلي لازم يتعامل مع بيارميدز بشكل قوي علشان يكمل السير في الطريق الصح، والمباراة صعبة واعتقد إن الأهلي له الغلبة، واللاعبية نازلة متحفزة وجاهزة ومستعدة وفرقة بتفتح معاك الملعب ومتقدعش كلها في الـ 18، والفرقة دي بتبقى فيها الأداء أسهل وأمتع".

وأضاف الخطيب: "إزاى يرحل المدير الفني للأهلي ومفيش الكلام ده في النادي الأهلي ومش بيتعامل بالقطعة، لا يوجد شعارات في النادي الأهلي، ومنخلطش مباريات كاس العالم بمباريات الدوري ومفيش فرقة في مصر تؤدي بنفس أداء الأهلي في كأس العالم".