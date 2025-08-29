وكيل المخابرات العامة السابق: القضية الفلسطينية أمن قومي مصري في المقام الأول

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن الجهد المصري لم يتوقف منذ بداية حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة.

وأكد خلال استضافته بأولى حلقات برنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن القضية الفلسطينية قضية أمن قومي مصري في المقام الأول، فإن كل تحرك مصري في هذه القضية هو تحرك جاد يأخذ في اعتباره مسألة الأمن القومي المصري، ونأخذ في الاعتبار كل التعقيدات، مؤكدا أن مصر لا تبحث عن دور في القضية الفلسطينية بل الدور هو الذي يبحث عن مصر ليزداد قوة وتأثير وفاعلية.

وتابع أن مصر تقريبا الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ بعلاقات مميزة وجيدة للغاية مع السلطة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية وجميع المنظمات الفلسطينية والفصائل بلا استثناء سواء في الداخل أو في الخارج، أيا كان توجهات هذه الفصائل سواء دينية أو أيديولوجية أو يسارية، فعلاقة مصر مميزة بالجميع بلا استثناء.