سقوط سيدات بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب داخل كافيه شهير بالعجوزة

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، حملة أمنية موسعة، استهدفت أحد الكافيهات الشهيرة بمنطقة العجوزة، عقب ورود معلومات دقيقة تفيد ب باستقطاب بعض السيدات لرواد الكافيه، وعرض أنفسهن على راغبي المتعة بمقابل مادي.

وأسفرت التحريات والفحص عن تأكيد صحة المعلومات، حيث داهمت قوة أمنية، الكافيه المشار إليه، وتمكنت من ضبط عدد من السيدات أثناء ممارسة أفعال منافية للآداب، في وجود عدد من المترددين من جنسيات مختلفة.

وجرى التحفظ على المتهمات، وإغلاق الكافيه المخالف، وتحرير المحاضر اللازمة بالواقعة.

وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، للوقوف على ملابسات الواقعة، واستكمال الإجراءات القانونية حيال المتورطين.