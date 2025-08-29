تدريبات خططية مكثفة للزمالك قبل لقاء وادي دجلة في الدوري

ركَّز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية، خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة وادي دجلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص المدير الفني على تخصيص عدة فقرات فنية خلال مران اليوم، ووجه البلجيكي يانيك فيريرا وجهازه المعاون، اللاعبين، خلال هذه الفقرة.

وفي ختام المران، خاض اللاعبون تقسيمة فنية لتنفيذما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية، استعدادًا للمباراة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره وادي دجلة يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.