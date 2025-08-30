قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق لـ أنغام بعد ظهورها بحفل كايروكي .. ماذا قالت؟
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة للموساد
وصول وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مطار العريش لزيارة معبر رفح
تحت إشراف قضائي لأول مرة ..انتخابات تاريخية تشهدها نقابة قراء القرآن في مصر
تقارير دولية: مصر تقلل الاعتماد على واردات الغاز وتزيد الإنتاج المحلي
لضمان تنوع المصادر.. مصر ضمن أكبر خمسة مستوردين للغاز المسال الأمريكي
الأمم المتحدة تعلق على قرار واشنطن برفض منح الرئيس الفلسطيني تأشيرات الدخول
الأهلي وبيراميدز الأبرز.. مباريات اليوم السبت 30-8-2025 والقنوات الناقلة
ختام مهرجان العلمين يكشف عن جزء من شخصية المطرب الملثم تووليت.. من هو؟
الدردير:مفيش فواراق كبيرة في أوضة اللبس بعكس الأهلي ومشاكل عقد زيزو
كمين غزة يهز جيش الاحتلال: قتـ.لى وجرحى ومصير 4 جنود مجهول
مقتل ثلاثة أشخاص في إندونيسيا بعد إشعال متظاهرين النار بمبنى البرلمان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس عاطل بحوزته 17 كيلو مخدرات وأسلحة نارية بالقليوبية

متهم
متهم
إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عاطل لحيازته مواد مخدرة وأسلحة نارية، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وفحصها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط عاطل لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة طوخ.

وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، مدير المباحث الجنائية، من المقدم مصطفى كامل، رئيس مباحث مركز طوخ، تفيد باتخاذ عاطل مقيم بدائرة المركز منطقته مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي في جلب وترويج المواد المخدرة من محافظات أخرى.

وكشفت التحريات التي قادها المقدم مصطفى كامل والرائد طه سعيد، معاون أول المباحث، أن المتهم ليس له معلومات جنائية سابقة، ويقوم بجلب المواد المخدرة والاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوة أمنية بقيادة الرائد طه سعيد من ضبط المتهم وبحوزته 10 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، و7 كيلو جرامات من مخدر الهيدرو، وسلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعمل الكيماوي لفحصها.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو سيدة المرج

صوّري براحتك ما يهمنيش الحكومة.. الأمن يفحص فيديو سيدة المرج مع جيرانها

حالة الطقس

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت

جيش الإحتلال - أرشيفي

سقوط قتـ.لى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين بحي الزيتون

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات مهمة في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

كارت جديد لشحن عدادات الكهرباء

كارت جديد لشحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع.. كيف تحصل عليه؟

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

عم سلامة

عم سلامة شبيه متسول واقعة الشيبسي: أنا صاحب فرشة بطيخ ومبسوط

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

ترشيحاتنا

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزارة البيئة

احتفالا بالعيد القومي.. وزيرة التنمية المحلية تفتتح عددًا من المشروعات بالقليوبية

تخطيط الشوارع

لتحقيق الانضباط المروري.. تخطيط الشوارع الرئيسية بمدينة كفر الشيخ

ارشيفية

إصابة 11شخصا في حادث تصادم على طريق جمصة

بالصور

أسرع تحويل سيارة بنزين إلى كهربائية في يوم واحد فقط

سيارة كهربائية
سيارة كهربائية
سيارة كهربائية

مشترو السيارات الكهربائية في أوروبا يتخلصون من تسلا لمصلحة الصين

تسلا
تسلا
تسلا

ختام مهرجان العلمين يكشف عن جزء من شخصية المطرب الملثم تووليت.. من هو؟

المطرب تووليت
المطرب تووليت
المطرب تووليت

ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة وماهي فوائدها ؟.. طبيب يجيب

ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة؟
ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة؟
ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد