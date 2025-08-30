حبس عاطل بحوزته 17 كيلو مخدرات وأسلحة نارية بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عاطل لحيازته مواد مخدرة وأسلحة نارية، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وفحصها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط عاطل لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة طوخ.

وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، مدير المباحث الجنائية، من المقدم مصطفى كامل، رئيس مباحث مركز طوخ، تفيد باتخاذ عاطل مقيم بدائرة المركز منطقته مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي في جلب وترويج المواد المخدرة من محافظات أخرى.

وكشفت التحريات التي قادها المقدم مصطفى كامل والرائد طه سعيد، معاون أول المباحث، أن المتهم ليس له معلومات جنائية سابقة، ويقوم بجلب المواد المخدرة والاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوة أمنية بقيادة الرائد طه سعيد من ضبط المتهم وبحوزته 10 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، و7 كيلو جرامات من مخدر الهيدرو، وسلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعمل الكيماوي لفحصها.