فتاوى وأحكام| كيف أعرف أن الله راض عنى.. حكم تعليم الابنة من زكاة المال إذا امتنع الأب عن الدفع .. هل الموت راحة لكل حي؟

فتاوى وأحكام

كيف أعرف أن الله راض عنى

حكم تعليم الابنة من زكاة المال إذا امتنع الأب عن الدفع

هل الموت راحة كل حي؟



تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته:كيف أعرف أن الله راض عنى؟

وأجاب الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: تعرفى أن الله راض عنك إذا شعرتى أنك راضية عن الله، وتدركى أن كل أقداره عليك خير، وأن تتحققى من "الحمد لله رب العالمين" أى لا أحمدك على أقدارك علىَّ فقط، بل على أقدارك وربوبيتك للعالمين كلهم، فكل ما تفعله خير.

وأشار خلال بث مباشر سابق لدار الإفتاء الى أنه إذا حصل القدر وجاء القضاء وقابله الإنسان بالرضا، كلما كان هذا القضاء لمصلحته.

ونوه بأن الإمام الجنيد "من أئمة الهدى" سئل "كيف أعرف أن هذا الذى قدره الله على من البلاء" أى أنه غضب من الله أم أنه تكفير للسيئات ورفع للدرجات، فقال: بما تلقى به هذا البلاء فإن قابلت هذا البلاء بالرضا والتسليم فاعلم أنه لرفع درجاتك ولتكفير سيئاتك، وإن قابلته بالسخط والاعتراض فاعلم أنه غضب من الله.

قال الدكتور علي جمعة، في تصريحات سابقة له، إن الإنسان يمكن أن يكون مجتهدًا في عبادته لله ومواظبًا على الصلاة والصوم والزكاة، ويظن نفسه أنه من المقبولين وممن رضي الله عنهم ، ولكنه يفعل من المعاصي والذنوب ما يمحو به هذه الحسنات لذا كيف تعرف أن الله راضٍ عنك؟.

توفيق الله في أداء العبادات

وأوضح الدكتور علي جمعة، أن التوفيق في أداء العبادات والطاعات من علامات رضا الله على الإنسان، منوها بأنه إذا كنت تصلي ومواظبا على الصلاة باستمرار من دون انقطاع، فهذا توفيق من الله بسبب رضاه عنك.

وتابع توفيق الله لعبده بأن يداوم على فعل العمل الصالح تقربا لله، فذلك يدل على رضا الله عليك كأن تداوم على صلاة ركعتين يوميا قبل نومك، حيث إن أحب الأعمال إلى الله أدومها.

استجابة الدعاء من أبرز علامات رضا الله على الإنسان، هكذا أكد الدكتور علي جمعة، موضحا أن عدم استجابة الدعاء ليست دليلا على عدم رضا الله على الإنسان؟

وأكد علي جمعة أن من بين علامات رضا الله هو منع عبده من ارتكاب المعصية ولو قهرا، مشيرا إلى أن الله تعالى من بين علامات رضا الله عن عبده ان يكون لسان العبد رطبا من كثرة ذكر الله.

ورد سؤال إلى د. عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، من سيدة تقول فيه: "زوجي ثري جدًا وله ابنة واحدة، لكنه لا ينفق على تعليمها، فهل يجوز لي أن أعلمها من زكوات أموال المزكين؟".

وأجاب لاشين قائلاً: "الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في القرآن الكريم: "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف"، وتؤكد السنة النبوية على وجوب تعليم الأبناء.

فعن النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان له ثلاث بنات فعلمهن وأدبهن وصبر على لأوائهن وضرائهن دخل الجنة".

وأضاف لاشين أنه من الواجب على الأب النفقة على أبنائه، وخاصة فيما يتعلق بتعليمهم، وإذا امتنع الأب عن ذلك فقد يكون له وجهة نظر قد تختلف من منطقة إلى أخرى، خاصة في الريف.

ومع ذلك، يجب توعية الوالد بأن الشرع أوجب تعليم الذكور والإناث على حد سواء، كما جاء في الحديث الشريف: "طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة".

وتابع: إذا ثبت أن الأب يتقاعس عن أداء واجبه في تعليم ابنته رغم تحذيراته، فإنه يكون قد ارتكب إثمًا عظيمًا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول".

وبخصوص السؤال، أشار لاشين إلى أنه لا يجوز للأم أن تصرف على تعليم ابنتها من زكاة أموال المزكين، حيث إن الزكاة لا تُعطى إلا لأحد الأصناف الثمانية التي وردت في القرآن.

وأنهى لاشين إجابته قائلاً: "إذا لم تجد الجلسة العرفية مع الزوج نفعًا، يمكن للأم رفع دعوى قضائية ليتم إجبار الزوج على دفع نفقات تعليم ابنته، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن".

هل الموت راحة لكل حي؟، سؤال قد يتبادر إلى ذهن البعض إلا أن حقيقته خلاف ذلك فإن معيار الراحة يتفاوت بين الإنسان وبين عمله، الذي هو في حكم الغيب بالنسبة له

ويقول الشحات العزازي، الداعية الإسلامي، إنه يجوز للإنسان أن يتمنى الرحيل عن الدنيا ولقاء الله تبارك وتعالى أسوة بالأنبياء والصالحين، مشيراً إلى أنه يجوز ذلك بشرطين أحدهما تمام النعم وحسن العمل.

أنه يجوز للإنسان أن يسأل الله تبارك وتعالى الموت، كما فعل سيدنا يوسف عليه السلام هذا النبي العظيم فبعد أن جمع الله شمله مع أهله قال:" تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ"، وأيضاً سيدنا عمر بن عبدالعزيز عندما تولى الخلافة فكان حريصاً على التقشف ويقول تطيق نفسي إلى الجنة.

وبين رمضان عبد الرازق الداعية الإسلامي، أن الله تبارك وتعالى كان يخير الأنبياء عند الممات، ولم يؤثر عن نبي أنه أحب البقاء في هذه الدنيا، ما يدل على أنه يجوز للإنسان أن يتعجل لقاء الله إذا تمت النعمة وحسن العمل حتى يلقى ربه.

وحذر من أنه لا يجوز تمنى الموت لضر أصيب به الإنسان، فلا يتمن أحدنا الموت اعتراضاً على قضاء بل شوقاً إلى الله وحسن عملك وسيرتك وسريرتك أو خشي الإنسان على نفسه الفتنة، حيث روي عن النبي قوله:"يكره أحكم الموت وهو خير له من الفتنة ويكره قلة المال وهي أقل من الحساب".