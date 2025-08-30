الأزهر يعلن عن أول 5 فتيات يختمن القرآن في جلسة واحدة

كشف الشيخ أبو اليزيد سلامة، رئيس الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، عن أول من ختمن القرآن الكريم اليوم كاملا في جلسة واحدة من الفاتحة إلى الناس.

ونشر الشيخ أبو اليزيد سلامة، صور له مع خمسة من الفتيات الحافظات للقرآن الكريم واللائي قمن بسرد القرآن الكريم كاملا في جلسة واحدة حتى ظهر اليوم، المخصص لسرد القرآن الكريم كاملا على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور محمد الضويني، وكيل شيخ الأزهر، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، اننا نجتمع اليوم في رحاب الأزهر الشريف لنحتفي بمناسبة إطلاق النسخة الثانية من مبادرة "يوم السرد القرآني" تحت إشراف الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بالأزهر.

وأضاف الضويني، في بيان اليوم، ان غاية هذه المبادرة المباركة لا تقف عند حدود التلاوة فحسب، بل تهدف إلى نشر القيم القرآنية والنبوية، وغرسها في النفوس، وربط الأجيال الجديدة والنشء بكلام الله سبحانه وتعالى؛ ليكون لهم دستور حياة، ومنهج إصلاح، وسراجًا منيرًا يضيء طريقهم إلى المستقبل.

وأشار إلى أن الاجتماع في هذا الشهر المبارك – شهر ربيع الأول – يحمل دلالة خاصة بقرب ذكرى مولد الحبيب المصطفى ﷺ، الذي بعثه الله بالقرآن هدىً ونورًا للعالمين، فنجتمع على معجزته الخالدة، ونتأمل في رسالته الباقية، لنؤكد أن السرد القرآني هو امتداد لسنته العطرة، وإحياء لقيمه العظيمة التي تظل هادية للبشرية عبر الأزمان.