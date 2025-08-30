قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الصيني يؤكد دعمه لتوسعات استثمارات شركات بلاده في مصر
قمة الصداقة والتعاون.. شي جين بينج ومدبولي يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين
ليلة سوداء على إسرائيل..كمين الزيتون يكشف هشاشة جيش الاحتلال في معركة غزة
أصغر إمام في الجامع الأزهر.. أول صور للفائز بالمركز الثاني بمسابقة حفظ القرآن بالمغرب
حركة فتح: تهديدات إسرائيل باجتياح غزة خطة تهجير جديدة للفلسطينيين
خطة غير مفهومة.. رئيس الصليب الأحمر: إخلاء غزة بشكل جماعي مستحيل
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة خلال العام الدراسي 2025 /2026
المالية: مصر سددت التزامات خارجية تفوق القروض الجديدة وخفضت الدين 4 مليارات دولار
وزير المالية: سددنا أكثر مما اقترضنا في الدين الخارجي والمحلي
منع الراقصة بديعة وحش الكون من مغادرة البلاد
منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد
تشكيل بيراميدز بطل أفريقيا المتوقع أمام الأهلي بالدوري الممتاز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

باسم ابو غنيمة فى ندوة صدى البلد: إعادة تشغيل مصانع الحديد وتصدير الكهرباء يدعمان الصناعة والعملة.. فيديو

أبوغنيمة
أبوغنيمة
ولاء عبد الكريم

المحلل الاقتصادي: تثبيت الفائدة وخفض الدولار يفتحان آفاقًا جديدة للنمو


ندوة "صدى البلد" : خفض التضخم وتنوع الاستثمارات ركيزة الاقتصاد المصري


أبوغنيمة: الذهب في طريقه للتراجع والجنيه يستعيد قوته

شهدت ندوة "صدى البلد" نقاشًا موسعًا حول أبرز الملفات الاقتصادية محليًا وعالميًا، حيث استعرض المحلل الاقتصادي باسم أبوغنيمة تأثير القرارات الحكومية والنقدية على مختلف القطاعات.

وأكد أن مصر تمتلك فرصًا قوية لتحقيق توازن بين السيطرة على التضخم ودفع النمو الاقتصادي.

وأشار أبوغنيمة إلى أن الخطوات الأخيرة للبنك المركزي والحكومة من شأنها أن تدعم ثقة المستثمرين، وتفتح المجال أمام استثمارات جديدة، لافتًا إلى أن أي تغييرات في السياسات العالمية سيكون لها انعكاس مباشر على السوق المصري.

إعادة تشغيل مصانع الحديد

أكد المحلل الاقتصادي أن قرار وزارة الصناعة بإعادة تشغيل مصنع الحديد والصلب يمثل خطوة إيجابية لإعادة البناء الصناعي.

مصانع حديد الدرفلة

وأضاف أن استغلال 300 فدان من مساحة المصنع سيتيح تشغيل أعداد كبيرة من العمالة، ما سينعكس على خفض معدلات البطالة.

وأوضح أن إعادة التشغيل لا تقتصر على نشاط واحد فقط، بل تشمل إمكانية استغلال المساحات المتبقية في إقامة مصانع جديدة للغزل والنسيج والأدوية وغيرها، الأمر الذي يحقق تنوعًا اقتصاديًا ويعزز من القيمة المضافة للقطاع الصناعي.

جذب الاستثمارات..

ولفت أبوغنيمة إلى أن وجود بنية تحتية قوية في المنطقة سيجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين العرب والأجانب، خاصة أن المناخ الاستثماري يحتاج إلى مشروعات إنتاجية متكاملة.

سعر الدولار في مصر

وأكد أن المشروع إذا نُفذ بالشكل المخطط له سيكون نقطة تحول في مسار الصناعة المصرية.

وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم كذلك في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بجانب تحفيز قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وهو ما يدعم التنمية الاقتصادية في أكثر من اتجاه.

قرار الفائدة المحلي..

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، توقع أبوغنيمة  قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى يوم الخميس الماضي أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة ، مستندًا إلى الاستقرار النسبي في معدلات التضخم.

البنك المركزي

وأوضح أن مستويات الإيداع والاقتراض عند 24% و25% تعتبر مناسبة في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن تثبيت الفائدة يوازن بين دعم النشاط الاقتصادي ومواجهة الضغوط التضخمية، مؤكدًا أن القرار سيعتمد كذلك على التطورات في الأسواق العالمية وخاصة توجهات الفيدرالي الأمريكي.

المستفيدون من التثبيت...

وأكد أبوغنيمة انه فى حال ما اذا كان قرار البنك المركزى بالبيت فأن القطاع العقاري ومواد البناء سيكونان من أكبر المستفيدين من قرار التثبيت، متوقعًا نشاطًا ملحوظًا في السوق خلال الفترة المقبلة.

و أشار إلى أن السلع الاستهلاكية والخدمات المالية غير المصرفية ستشهد استفادة واضحة.

وأضاف أن البنوك قد تتأثر مؤقتًا نتيجة سحب بعض السيولة من الودائع، لكن الأثر الإيجابي سيظهر لاحقًا مع زيادة التمويلات الموجهة للأنشطة الاقتصادية، بما يعزز النمو والاستثمارات.

الفيدرالي والاقتصاد العالمي

وتحدث أبوغنيمة عن التوجهات العالمية، مرجحًا أن يقدم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة قبل الربع الأخير من 2024. 

الفيدرالي الأمريكي

وأوضح أن هذا القرار سيخفف الضغوط على العملات النامية مثل الجنيه المصري، ويمنح الأسواق الناشئة متنفسًا أكبر.

وأكد أن هذه الخطوة ستسهم في استقرار العملة المحلية، وتساعد على خفض معدلات التضخم، بما ينعكس إيجابًا على سداد الديون الخارجية وتعزيز الثقة في أدوات الدين المصرية.

مستقبل الذهب عالميًا...

وفيما يخص الذهب، توقع أبوغنيمة أن يشهد المعدن الأصفر تراجعًا خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر مع انحسار التضخم العالمي وهدوء التوترات الجيوسياسية. ورجّح أن يتراوح سعر الأوقية بين 2500 و2700 دولار.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

وأشار إلى أن السوق المصرية ستتأثر مباشرة بهذا التراجع، متوقعًا انخفاض أسعار الذهب محليًا بنسبة تتراوح بين 30% و40%، وهو ما يحمل آثارًا مزدوجة بين فائدة المستهلكين وتحديات المستثمرين.

انعكاسات محلية..

وأوضح أن انخفاض أسعار الذهب سيكون إيجابيًا للمقبلين على الزواج والراغبين في اقتناء الذهب كزينة، بينما قد يخسر المستثمرون الذين اشتروا عند ذروة الأسعار.

وشدد على أهمية تنويع الاستثمارات وعدم الاعتماد فقط على الذهب كملاذ آمن.

وأشار إلى أن التراجع في أسعار المعدن سيرتبط بشكل وثيق بخفض الفائدة الأمريكية، مما يعزز استقرار الأسواق الناشئة ويدعم الجنيه المصري ويخفف فاتورة خدمة الدين الخارجي.

استقرار سعر الصرف...

وأكد أبوغنيمة أن تراجع سعر الدولار سيكون له أثر مباشر في تهدئة معدلات التضخم داخل السوق المصري، خصوصًا في أسعار السلع الغذائية الأساسية.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وأضاف أن أسعار الطاقة ستنخفض تدريجيًا بحكم ارتباطها بعقود تسعير طويلة الأجل.

وأوضح أن استقرار العملة يمثل أولوية قصوى، حيث إن معظم أسعار السلع والخدمات ترتبط بسعر الصرف.

وأكد أن تحسن قيمة الجنيه سيمنح المواطنين متنفسًا في مواجهة الأعباء المعيشية.

بيع الأراضي بالدولار..

وفي سياق آخر، أيد أبوغنيمة مقترح بيع أراضي الدولة بالدولار كآلية لتوفير سيولة تساعد في سداد الدين الخارجي. لكنه شدد على ضرورة وجود ضوابط صارمة لضمان الشفافية والعدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن نجاح هذه الخطوة قد يحقق عوائد مهمة للدولة، إلا أن غياب الرقابة قد يوسع الفجوة بين الفئات، ما يتطلب تصميم سياسات مالية دقيقة لتجنب أي انعكاسات سلبية.

تصدير الكهرباء..

وتطرق أبوغنيمة إلى قرار مصر بتصدير الكهرباء إلى الأردن والعراق وسوريا، معتبرًا هذه الخطوة استراتيجية وذكية.

وأوضح أنها ستوفر تدفقات دولارية مهمة وتدعم استقرار ميزان المدفوعات.

قطع الكهرباء

وأضاف أن تصدير الكهرباء يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويفتح مجالات تعاون جديدة مع دول المنطقة، بما يعزز النفوذ الاقتصادي والسياسي لمصر.

خفض الفائدة المحلي..

واختتم أبوغنيمة بالتأكيد على أن قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض الفائدة بنسبة 2% سيدعم النشاط 

المركزي

الاقتصادي ويقلل تكلفة التمويل على القطاعات الإنتاجية.

وأكد أن هذه السياسة تعكس حرص البنك على تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتحفيز النمو.

https://youtu.be/Pmh_WBednfo

الفائدة تصدير الكهرباء بيع الأراضي أسعار السلع أسعار الطاقة أسعار السلع الغذائية سعر الدولار سعر الصرف الذهب أسعار الذهب الفيدرالي أسعار الفائدة قرار الفائدة الاستثمارات معدلات البطالة مصانع الحديد التضخم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

حريق داخل مستشفى الحسين الجامعي.. وسيارات الإطفاء تحاول السيطرة عليه

حريق داخل مستشفى الحسين الجامعي.. وسيارات الإطفاء تحاول السيطرة عليه

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانه .. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالأداب تضعها فى الكلبش

الاهلي

محسن صالح ينتقد إدارة الاهلي بسبب عقود اللاعبين.. ماذا قال؟

بيتك في مصر

مزيا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

ترشيحاتنا

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم السبت 30 أغسطس 2025

جانب من الاجتماع

علاء عبد المجيد: تحديث أسعار خدمات التأمين الشامل نال استحسان القطاع الخاص

جولة وزيرة التنمية المحلية

بتكلفة 100 مليون جنيه..افتتاح تطوير شارع نبوية موسي وكوبري مشاه المجمع الإسلامي بالقليوبية

بالصور

برفقة زوجها.. هاجر أحمد تستعرض جمالها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

في عيد ميلادها الـ 22.. 10 صور رومانسية لـ ليلى أحمد زاهر رفقة زوجها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أفضل 3 سيارات الشباب تحت سن العشرين.. كيف تختار؟

سيارات الشباب
سيارات الشباب
سيارات الشباب

شركة لوتس للسيارات تسرح عمالها لتجنب الإفلاس

لوتس
لوتس
لوتس

فيديو

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد