افتتاح معرض أهلاً مدارس بسوهاج بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

نظمت الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج برئاسة النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ معرض أهلا مدارس بالتعاون مع محافظة سوهاج ووزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك في إطار توجيهات الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة وجودة عالية استعدادا للعام الدراسي الجديد وقد افتتح المعرض اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج يرافقه النائب خالد أبو الوفا ويقام المعرض بميدان الشبان أرض شاهر بمدينة سوهاج.

شهد الافتتاح حضور الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين والدكتورة هالة مدير مكتب التموين والتجارة الداخلية إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية وهم الأستاذ أحمد محمد إبراهيم النمر وعمرو حمدون وسلطان أمين والدكتورة جيهان علي ربيع عضو المجلس ورئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال والأستاذ أحمد كامل عبد الرحيم والمستشار محمد أنور السادات المستشار القانوني للغرفة و أحمد دنقل المستشار الاقتصادي للغرفة ومؤمن الشاوري مدير عام الغرفة كما حضرت النائبة مي ببوح مازن عضو مجلس النواب والنائبة رشا إسحاق عضو مجلس الشيوخ، والنائب أحمد عواجه .



وخلال جولته التفقدية بالمعرض أعرب اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج عن إشادته بمستوى التنظيم وجودة المنتجات والتخفيضات التي يقدمها العارضون مؤكدا أن هذه الجهود تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن السوهاجي مع قرب بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد النائب خالد أبو الوفا رئيس الغرفة التجارية بسوهاج وعضو مجلس الشيوخ أن معرض أهلا مدارس يعكس الدور الوطني للغرفة التجارية في خدمة المواطنين والتجار معا مشيرا إلى أن الغرفة التجارية تعمل دائما على أن تكون بيت التاجر وحلقة الوصل بين الدولة وأصحاب الأعمال لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وأضاف أبو الوفا، في بيان صحفي أن المعرض يضم تشكيلة واسعة من المستلزمات المدرسية والملابس والأحذية والأدوات المكتبية بجودة عالية وتخفيضات حقيقية تصل إلى نسب كبيرة لتخفيف العبء عن الأسر السوهاجية.

وأوضح أن الغرفة حريصة على التنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان استمرار هذه المبادرات التي تلمس احتياجات المواطنين بشكل مباشر.

كما أكد أن هذا المعرض يأتي في إطار خطة الغرفة لتوسيع دائرة المعارض والفعاليات التي تساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص للتجار لعرض منتجاتهم بأسعار تنافسية مما يحقق المنفعة المشتركة للتاجر والمستهلك على حد سواء.