حوادث

أنا ما بيهمنيش الحكومة.. أمن القاهرة يلقي القبض على سيدة المرج وجارتها

كتب محمد عبدالله :

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سيدة ظهرت خلال مشاجرة مع جيرانها في منطقة المرج والطرف الآخر.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تلقت مقطع فيديو لـ سيدة، ظهرت خلال مشاجرة مع جيرانها في منطقة المرج، وقامت على الفور بفحصه.

وظهرت السيدة في مقطع فيديو لم يتجاوز 20 ثانية، تقول فيه لـ جارتها «صوري براحتك.. أنا ما بيهمنيش الحكومة»، وحاول المتواجدون في الشارع إيقافها؛ لكنها لم ترتدع.


عقوبة الضرب

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

