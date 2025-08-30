الأوقاف: مولد الهادي البشير.. موضوع خطبة الجمعة القادمة

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة المقرر إلقاؤها في 5 أغسطس 2025م، الموافق 13 من ربيع الأول 1447هـ، تحت عنوان "مولد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم".

وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم وفضله العظيم على أمته.

وأكدت أن ميلاده الشريف يمثل ميلادًا جديدًا للخير والنور في الإنسانية جمعاء، حيث جاء ليبث الهداية ويقود الأمة نحو الحق والعدل.

وقالت وزارة الأوقاف في بيانها إن هذه الخطبة تهدف إلى تعزيز معرفة المسلمين بسيرة نبيهم الكريم وتذكيرهم بمواقفه العظيمة ورسالته الإنسانية العميقة التي غيرت مجرى التاريخ وفتحت أفقًا جديدًا للسلام والإيمان.

وفي سياق آخر انطلقت صباح اليوم، السبت 30 من أغسطس 2025م، بمقر نقابة القراء، عملية التصويت في انتخابات نقابة القراء، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في أجواء احتفالية شهدت مشاركة واسعة من كبار العلماء والقراء وأبناء النقابة.

وفي كلمته، أكد وزير الأوقاف أهمية هذه الانتخابات، مشيرًا إلى أنها الأولى التي يشرف عليها منذ توليه المسئولية، وأنها تمثل شاهدًا على الجمهورية الجديدة وعظمة نقابة القراء.

وأوضح أنه حرص على أن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، وهو ما تحقق، لتكون وزارة الأوقاف نموذجًا في التنظيم والانضباط بجميع مجالاتها.

وقال الوزير إن انتخابات اليوم تنفيذ لأحكام القانون ٩٣ لسنة ١٩٨٣، الخاص بنقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم، وقد تعاونت الوزارة مع هيئة قضايا الدولة التي شكلت لجنة قضائية للإشراف الكامل على الانتخابات، ويجرب الاقتراع على منصب نقيب القراء، وعدد المرشحين له اثنان، وعلى أعضاء مجلس الإدارة فئة (أ) وعدد المتقدمين له ٢٦، وفئة (ب) وعدد المرشحين له ٣.