ضبط عربة كارو مخالفة وتحرير 10 محاضر نظافة خلال حملة مكبرة بالأقصر

قام مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق تحت إشراف العقيد أحمد غريب مدير الإدارة، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات وفحص تراخيص عربات الحنطور بحى جنوب مدينة الأقصر.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بالتنسيق مع اللواء محمد الصاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بتكثيف الحملات والمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات وتحقيق الانضباط العام والقضاء على كافة المظاهر العشوائية.

استهدفت الحملة شوارع المنشية وكورنيش النيل وميدان مرحبا، مما أسفر عن ضبط عربة كارو مخالفة، وتحرير 10 محاضر نظافة لعربات حنطور مخالفة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شارك في الحملة حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الأقصر، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، وأسامة توفيق مدير النقل البطيء بمجلس مدينة الأقصر، ومسئولي حي جنوب وضباط شرطة المرافق.