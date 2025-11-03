فرنسا تطلق أول طريق في العالم يشحن السيارات الكهربائية لاسلكيا أثناء السير

افتتحت فرنسا رسميًا أول طريق في العالم قادر على شحن السيارات الكهربائية لاسلكيًا أثناء قيادتها.

يقع الطريق الذكي على مقربة من باريس قرب طريق A10 السريع، ويمتد لمسافة 1.5 كيلومتر، مستخدمًا تقنيات متطورة تتيح شحن الحافلات، السيارات، والشاحنات الكبيرة في أثناء السير بسرعات تصل إلى 200 كيلوواط.

تقنية واعدة واختبارات معتمدة

خضعت التقنية الجديدة لاختبارات دقيقة في مختبرات جامعة جوستاف إيفل المستقلة، وتم التأكد من قدرتها على نقل طاقة كهربائية تتجاوز 200 كيلوواط وتصل أحيانًا إلى 300 كيلوواط ما يعادل كفاءة بعض أسرع شواحن تيسلا الفائقة عالميًا.

تتيح هذه البنية التحتية تشغيل المركبات الكهربائية دون الحاجة إلى توقف طويل من أجل إعادة الشحن، مما يُنذر بثورة مستقبلية في قطاع النقل.

خطة طموحة لتعميم الشحن اللاسلكي

تخطط فرنسا لتوسيع نطاق هذا الحل المبتكر ليغطي 9000 كيلومتر من الطرق العامة مستقبلًا، بما يحول السيارات الكهربائية إلى خيار عملي حتى في الرحلات الطويلة.

يرى الخبراء أن اعتماد هذه التقنية على نطاق واسع سيؤدي إلى تحولات جذرية في سوق السيارات الكهربائية، وسيدعم خطط أوروبا لتحقيق أهداف الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

انعكاسات اقتصادية وبيئية

تسعى فرنسا عبر هذا المشروع إلى تعزيز صناعة المركبات الكهربائية الوطنية، وجذب شركات التكنولوجيا العالمية للاستثمار في قطاع الشحن الذكي.

كما من المتوقع أن يُسهم الطريق الجديد في تقليل استهلاك البطاريات الضخمة، وخفض تكاليف التشغيل، ودعم مساعي حماية البيئة والتخلص التدريجي من المركبات التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري.

يمثل تدشين أول طريق لاسلكي لشحن السيارات الكهربائية في فرنسا نقطة تحول نوعية في مجال النقل الذكي، ويفتح الباب أمام عالم بلا نفاد للطاقة على الطرقات، معززًا الجهود العالمية لابتكار حلول نقل مستدامة وعملية تحقق الرؤية الأوروبية لمدن خالية من الانبعاثات بحلول 2050.