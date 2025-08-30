حقوق النواب: مبادرة “بداية آمنة” خطوة مهمة للحد من زيادة معدلات الولادة القيصرية

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية المبادرة التي أطلقتها وزارة الصحة تحت عنوان “بداية آمنة” لتشجيع الولادة الطبيعية وخفض نسب القيصرية.







وأشار في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن مصر تسجل النسبة الأكبر في الولادة القيصرية، مشيرا إلى أن لها أضرارا صحية على الأم والمولود.



وأوضح أيمن أبو العلا، أن الاعتماد على الولادة القيصرية يحمل الأسر والدولة تكاليف أكثر، لاسيما وأن هذا النوع من الولادة له متطلبات مالية كبيرة بسبب الحاجة إلى الأدوات العلاجية.



وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة تكثيف التوعية بأهمية الاعتماد على الولادة الطبيعية، مشددا على قيام الوحدات الصحية ووحدات طب الأسرة بدورها في هذا الشأن.



ولفت أيمن أبو العلا، إلى أن وزارة الصحة تقوم بدور بارز في متابعة الحامل، مطالبا بأن يكون من بين هذه التعليمات والمتابعة تقوم على الإعداد للولادة الطبيعية.