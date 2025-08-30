قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آخر موعد للتقديم في سكن لكل المصريين 7
نكونكو يرحل عن تشيلسي وينضم إلى ميلان الإيطالي
حماس تدعو لترجمة الإدانات الدولية لإجراءات رادعة ضد الاحتلال الإسرائيلي
التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها
رشا عبد العال: 10 مليارات جنيه قيمة الضريبة المحصلة عن تسوية المنازعات والتصرفات العقارية
بتوجيهات الرئيس.. اتصالات مكثفة لوزير الخارجية بشأن الملف النووى الايرانى
أغمى عليها.. تفاصيل محاكمة بنت مبارك وتأجيلها لجلسة 13 سبتمبر
عبد العاطي لنظيرته اللاتفية: المجتمع الدولي يجب أن يوقف الانتهاكات الإسرائيلية
قبل مباراته الـ 50.. ماذا حقق ميسي في مسيرته مع النهائيات؟
بمهرجان مراسي.. محمد حماقي ونانسي عجرم يحييان حفل الليلة
بعد ارتفاع معدلاتها.. خبراء: الولادة القيصرية ناقوس خطر يهدد حياة الأم وطفلها
بث مباشر .. نقابة القراء تختار نقيبها واستمرار أعمال التصويت وسط إقبال كثيف
حقوق النواب: مبادرة “بداية آمنة” خطوة مهمة للحد من زيادة معدلات الولادة القيصرية

أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب
أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب
أميرة خلف

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية المبادرة التي أطلقتها وزارة الصحة تحت عنوان “بداية آمنة” لتشجيع الولادة الطبيعية وخفض نسب القيصرية.
 



وأشار في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن مصر تسجل النسبة الأكبر في الولادة القيصرية، مشيرا إلى أن لها أضرارا صحية على الأم والمولود.

وأوضح أيمن أبو العلا، أن الاعتماد على الولادة القيصرية يحمل الأسر والدولة تكاليف أكثر، لاسيما وأن هذا النوع من الولادة له متطلبات مالية كبيرة بسبب الحاجة إلى الأدوات العلاجية.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة تكثيف التوعية بأهمية الاعتماد على الولادة الطبيعية، مشددا على قيام الوحدات الصحية ووحدات طب الأسرة بدورها في هذا الشأن.

ولفت أيمن أبو العلا، إلى أن وزارة الصحة تقوم بدور بارز في متابعة الحامل، مطالبا بأن يكون من بين هذه التعليمات والمتابعة تقوم على الإعداد للولادة الطبيعية. 

