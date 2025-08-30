قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور
تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في قمة الجولة الخامسة بالدوري المصري
الوزير: فصل فوري وتشديد العقوبة على المتسببين في حادث قطار مطروح
مصر والمغرب تبحثان تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية ومواجهة التحديات المناخية
صحة ترامب.. هل يخفي الرئيس الامريكي مرضا خطيرا؟
محافظ مطروح: رفع الاستعدادات القصوى بمستشفى الضبعة
الصحة : 3 وفيات و54 مصابا في حادث انقلاب قطار مطروح
سبتمبر بداية التطبيق .. تفاصيل الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية وفق قانون العمل
مريم الخشت بتركب الجريندايزر: بتعامل كأنه بتاعي
تطورات حادث قطار مطروح.. صور جديدة وعمليات الإنقاذ مستمرة
وزير النقل يتوجه لموقع حادث قطار مطروح.. والسكة الحديد تكشف التفاصيل
تطورات حادث قطار مطروح.. صور جديدة وعمليات الإنقاذ مستمرة
ديني

من خلق الله ؟.. وكيل بالأوقاف يرد بـ3 أمور

من خلق الله؟ وكيل بالاوقاف يرد
من خلق الله؟ وكيل بالاوقاف يرد
إيمان طلعت

أجاب الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، عن سؤال يتبادر لأذهان الكثير من الأطفال وربما البالغين، وهو :"أنا مين خلقني، طب هو مين خلق ربنا"؟.

ليرد أبو عمر، قائلاً:" هذه الأسئلة والأفكار تأتي إليك تقلقك وبتبقى حاسس أنك عملت حاجة تخليك برا الإيمان أو تقول لنفسك هو أنا ملحد؟، أم على أعتاب الإلحاد؟، أنا عاوز أقولك اطمئن واهدى وهقولك العلاج".

من خلق الله ؟

وأشار إلى أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه ناس من الصحابة وقالوا له مين خلق ربنا؟، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم :"هذا من الإيمان"، لأن معناها أن الشيطان عارف إن جواك إيمان وعايز يشكك ويزرع جواك الوساوس وعلاج هذا الأمر ثلاثة أمور وهما:

أولا: تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم.

ثانيا: تتفكر فى الخلق من حولك هيدلك على الخالق سبحانه وتعالى، لكن الخالق لا تحطيه الفكرة يقول الله عن نفسه فى القرآن الكريم (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير).

ثالثًا: أن تقول امنت بالله ورسوله لأن هذا ما قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما سألوه السؤال دا قال لهم قولوا أمنت بالله ورسوله، قائلًا:"اطمئن ماطلعتش ملحد ولا حاجة".

كيف يكون الجواب على سؤال أين الله ؟

ابني يسأل أين الله وما شكله، فكيف أرد عليه؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له، عبر موقع دار الإفتاء المصرية.

وأجاب عثمان، قائلًا: بأن هذا السؤال يتكرر كثيرا من الأبناء، ولا بد لولي الأمر من الإجابة، ويجب على ولى الأمر أن يرسخ لدى الأبناء معاني أن الله هو الخالق، وهو الرازق، وهو مدبر كل شيء، وإن الله يرانا، وينظر إلينا، ويشاهد أعمالنا للأمور كلها، ويحاسب المسيء، ويكافئ المحسن، وإنه هو المحيي والمميت.

وأضاف أن الله لا يوصف لأن الله خالق الكون عظيم لا نصفه، ولكن جزاء المحسنين وجزاء المؤمنين في الجنة أن ينظروا إلى وجهه الكريم، منوها بأن أعظم نعم يحصل عليها أهل الجنة هي النظر إلى وجه الله الكريم.

وأوضح أنه يجب علينا أن نقف عند بعض الأمور كي لا ندخل أولادنا في أمور تشتت أذهانهم ويتصورن ربهم على صورة ما.

وتابع: قد تحدثت دار الإفتاء في الأمر كثيرا، وخلاصة الأمر أنها نوهت إلى أنه إذا سَأَلَنا إنسان: أين الله؟ أجبنا بأن الله (سبحانه وتعالى) ليس كَمِثْلِه شيءٌ كما أَخبَرَ سبحانه عن نفْسِه في كتابه العزيز؛ وقال تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}.

وتابعت: "نُخبِرُهُ بأنه لا يَنبغي له أن يَتَطَرَّقَ ذِهْنُهُ إلى التفكير في ذات الله سبحانه وتعالى بما يَقتضي الهيئةَ والصورةَ؛ فهذا خَطَرٌ كبير يُفضي إلى تَشبيه الله سبحانه وتعالى بِخَلْقِه، ونُخبِرُهُ بأنه يَجبُ علينا أن نَتَفَكَّرَ في دلائل قُدرَتِهِ سبحانه وتعالى وآياتِ عَظَمَتِهِ فيَزْدَادَ إيمانُنَا به سبحانه.

وأوضحت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل جاريةً فقال لها: «أين الله؟»، فأشارت بأصبعها إلى السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبها: «أَعتِقْها فإنها مؤمنة».. رواه مسلم.

وليس في ذلك إثباتُ المكانِ لله، وإنما ذلك لأنَّ السماءَ قِبْلَةُ الدُّعاءِ؛ لأنَّ جِهَةَ العُلُوِّ هي أشرفُ الجِهَاتِ، والله ليس مَحصُورا فيها، حاشاه سبحانه وتعالى عن ذلك، وتعالى عُلُوًّا كبيرًا.

من خلق الله كيف يكون الجواب على سؤال أين الله الذات الالهية

مى حلمى تخطف الانظار بفستان قصير وملفت
الملبن
تسلا
أطعمة تسرع من الشيخوخة وتفقد البشرة مرونتها
