قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور
تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في قمة الجولة الخامسة بالدوري المصري
الوزير: فصل فوري وتشديد العقوبة على المتسببين في حادث قطار مطروح
مصر والمغرب تبحثان تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية ومواجهة التحديات المناخية
صحة ترامب.. هل يخفي الرئيس الامريكي مرضا خطيرا؟
محافظ مطروح: رفع الاستعدادات القصوى بمستشفى الضبعة
الصحة : 3 وفيات و54 مصابا في حادث انقلاب قطار مطروح
سبتمبر بداية التطبيق .. تفاصيل الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية وفق قانون العمل
مريم الخشت بتركب الجريندايزر: بتعامل كأنه بتاعي
تطورات حادث قطار مطروح.. صور جديدة وعمليات الإنقاذ مستمرة
وزير النقل يتوجه لموقع حادث قطار مطروح.. والسكة الحديد تكشف التفاصيل
تطورات حادث قطار مطروح.. صور جديدة وعمليات الإنقاذ مستمرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لو عايز تحفظ نفسك من الأسحار والأعمال .. ردد هذا الدعاء

الحسد والسحر
الحسد والسحر
إيمان طلعت

العين والحسد والسحر من الأمور التي ذكرت في القرآن الكريم ومن الأشياء التي من الممكن أن يؤذي بها الإنسان غيره، وهي من الكبائر، ولكن لا تقع إلّا بقضاء الله وقدره، ولا بد أن يحسن المؤمن الظن بالله ويحُسن التوكّل عليه، فلن يصيبه إلّا ما كتب الله له، والسبيل الوحيد للنجاة هو التقرب من الله تعالى والتحصين بالأدعية وأذكار الصباح والمساء.

لو عايز تحفظ نفسك من الأسحار والأعمال ردد هذا الدعاء

«اللهم إنك أقدرت بعض عبادك على السحر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك الكريم: «وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ».

أقوى دعاء لفك السحر وحرقه

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يلج في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن.

دعاء الإمام الشعراوى لفك السحر

"اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر والشر ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضُر، فأعوذ بما احتفظت به مما اقدرت عليه بحق قولك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله"، وهناك دعاء أخر "أعوذ بكلمات الله التامات وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر كل ذى شر لا أطيق شره ومن شر كل ذى شر ربى آخذ بناصيته إن ربى على صراط مستقيم".

طريقة مجربة وفعالة لفك السحر والحسد

1- قراءة أول الأيات الخمس من سورة البقرة.

2- قراءة آية الكرسى.

3- قراءة آية:" وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ".

4- قراءة أوائل وخواتيم سورة البقرة بداية من"آمن الرسول".

5- قراءة المعوذات الثلاث"الناس-الفلق-الإخلاص"3 مرات.

6- الإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي والمداومة على أذكار الصباح والمساء.

العين والحسد والسحر العين والحسد لو عايز تحفظ نفسك من الأسحار والأعمال ردد هذا الدعاء أقوى دعاء لفك السحر وحرقه دعاء الإمام الشعراوى لفك السحر طريقة مجربة وفعالة لفك السحر والحسد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

بيتك في مصر

مزيا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

الزمالك

أحمد ياسر يتغزل في لاعب جديد عوض جماهير الزمالك عن رحيل زيزو

ترشيحاتنا

إعادة تشغيل بئر صغير

فرحة بين أهالي نويبع بعد إعادة تشغيل بئر زغير.. صور

جولة وزير الإسكان والمرافق

وزير الإسكان ومحافظ الغربية يتفقدان محطة مياه سندبسط الإرتوازية ضمن مشروعات حياة كريمة

مشروعات تنموية في الغربية

وزير الإسكان ومحافظ الغربية يختتمان جولتهما بتفقد محطة معالجة صرف صحي زفتى

بالصور

مى حلمى تخطف الأنظار بفستان قصير وملفت

مى حلمى تخطف الانظار بفستان قصير وملفت
مى حلمى تخطف الانظار بفستان قصير وملفت
مى حلمى تخطف الانظار بفستان قصير وملفت

الأحمر والأبيض.. طريقة عمل الملبن في البيت

الملبن
الملبن
الملبن

نظام القيادة الذاتية بدون سائق يقضي على سمعة تسلا

تسلا
تسلا
تسلا

أطعمة تُسرّع وتيرة الشيخوخة وتُفقد البشرة شبابها .. احذرها

أطعمة تسرع من الشيخوخة وتفقد البشرة مرونتها
أطعمة تسرع من الشيخوخة وتفقد البشرة مرونتها
أطعمة تسرع من الشيخوخة وتفقد البشرة مرونتها

فيديو

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد