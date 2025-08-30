العين والحسد والسحر من الأمور التي ذكرت في القرآن الكريم ومن الأشياء التي من الممكن أن يؤذي بها الإنسان غيره، وهي من الكبائر، ولكن لا تقع إلّا بقضاء الله وقدره، ولا بد أن يحسن المؤمن الظن بالله ويحُسن التوكّل عليه، فلن يصيبه إلّا ما كتب الله له، والسبيل الوحيد للنجاة هو التقرب من الله تعالى والتحصين بالأدعية وأذكار الصباح والمساء.

لو عايز تحفظ نفسك من الأسحار والأعمال ردد هذا الدعاء

«اللهم إنك أقدرت بعض عبادك على السحر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك الكريم: «وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ».

أقوى دعاء لفك السحر وحرقه

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يلج في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن.

دعاء الإمام الشعراوى لفك السحر

"اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر والشر ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضُر، فأعوذ بما احتفظت به مما اقدرت عليه بحق قولك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله"، وهناك دعاء أخر "أعوذ بكلمات الله التامات وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر كل ذى شر لا أطيق شره ومن شر كل ذى شر ربى آخذ بناصيته إن ربى على صراط مستقيم".

طريقة مجربة وفعالة لفك السحر والحسد

1- قراءة أول الأيات الخمس من سورة البقرة.

2- قراءة آية الكرسى.

3- قراءة آية:" وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ".

4- قراءة أوائل وخواتيم سورة البقرة بداية من"آمن الرسول".

5- قراءة المعوذات الثلاث"الناس-الفلق-الإخلاص"3 مرات.

6- الإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي والمداومة على أذكار الصباح والمساء.