ضي.. محمد منير يطرح أغنية جديدة

أعلنت شركة الإنتاج المنتجة لفيلم "ضي" صدور الأغنية الدعائية للفيلم يوم الأحد على مواقع التواصل الاجتماعي، ويغنيها النجم الكبير محمد منير والذي يحل ضيف شرف أيضًا في الفيلم، وهي من ألحان الملحن الكبير إيهاب عبد الواحد وكلمات مصطفى حدوتة ومن توزيع يوفل وستيفن سدراك.

ويسلط فيلم ضي الضوء على قصة إنسانية مؤثرة للغاية تتمحور حول قوة الحلم وقدرة الفن على تجاوز المحن والصعوبات في الحياة، وتعكس أجواء الصمود والأمل.

ويشارك في بطولة فيلم ضي كل أسيل عمران، بدر محمد، إسلام مبارك، وحنين سعيد، إلي جانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم الكينج محمد منير، أحمد حلمي، محمد ممدوح وآخرين، من تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي.