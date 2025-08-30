خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الخليفة الصباح

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيتي عزاء ومواساة إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ علي عبدالله الخليفة الصباح، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد الملك في برقيته: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ علي عبدالله الخليفة الصباح -رحمه الله- وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون."



كما قال ولي العهد في برقيته: “تلقيت نبأ وفاة الشيخ علي عبدالله الخليفة الصباح -رحمه الله- وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.”