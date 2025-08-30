مقتل مدير مكتب رئاسة وزراء الحوثيين جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة

أفادت قناة "العربية" في خبر عاجل لها، بمقتل مدير مكتب رئاسة وزراء الحوثيين محمد الكبسي، جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة على العاصمة صنعاء.

كما أعلن الحوثيون عن مقتل رئيس وزرائهم و وزراء آخرين على إثر الغارات.

و وجود أنباء عن مقتل نائب وزير داخلية الحوثيين و "صخر الشرقبي" مسؤول العمليات الحربية بالغارات الإسرائيلية الأخيرة، بالإضافة إلى مقتل وزيري الإعلام والتعليم بحسب العربية.

و تأتي في وقتٍ تشهد فيه المنطقة تصعيداً متسارعاً، حيث كثفت إسرائيل ضرباتها الجوية ضد مواقع للحوثيين في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى، بذريعة استهداف مراكز قيادية وعسكرية مرتبطة بعمليات تهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر.

من جانبهم، توعّد الحوثيون بالرد على هذه الغارات، مؤكدين أن استهداف قياداتهم لن يوقف عملياتهم العسكرية، بل سيدفعهم إلى توسيع نطاق الهجمات ضد المصالح الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة. كما دعوا أنصارهم إلى الخروج في تظاهرات حاشدة للتنديد بالتصعيد العسكري.

وتثير هذه الضربة، التي وُصفت بالأقوى منذ اندلاع المواجهات الأخيرة، مخاوف من اتساع رقعة الصراع إلى مستويات غير مسبوقة، بما قد ينعكس سلباً على جهود التهدئة الإقليمية ويضاعف التوتر في الممرات البحرية الحيوية للتجارة العالمية.