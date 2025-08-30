قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مانشستر يونايتد يفوز 3-2 على بيرنلي في الدوري الإنجليزي
إعلام عبري: استهداف قيادة الحوثيين كاد يلغى.. ومعلومات استخباراتية أنقذت العملية
هل تتضمن البكالوريا أعمال سنة في الصف الثاني؟ .. متحدث التعليم يوضح
بعد مرور 20 سنة على عرضه.. مشروع جديد للمسلسل الأسطوري Prison Break
مقتل مدير مكتب رئاسة وزراء الحوثيين جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة
التنمية المحلية: مساعدات عاجلة لأسر المتوفين والمصابين في حادث قطار مطروح
باحث إيراني: إسرائيل هي من بدأت الحرب على طهران وليس العكس
وزير النقل يصل موقع حادث قطار مطروح للوقوف على أسبابه
منصة إلكترونية موحدة ومكاتب البريد .. آلية تقديم طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين
وفد الشيوخ الأمريكي يزور معبر رفح.. برلماني: مصر تقدم للعالم نموذجًا إنسانيًا لرعاية مصابي غزة
حسن شحاتة يناشد الدولة بحل مشكلة أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر| فيديو
حمدي إسماعيل يكشف عن مشهد صفعه لـ دنيا فؤاد في مسلسل حكيم باشا.. خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل مدير مكتب رئاسة وزراء الحوثيين جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أفادت قناة  "العربية" في خبر عاجل لها، بمقتل مدير مكتب رئاسة وزراء الحوثيين محمد الكبسي، جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة على العاصمة صنعاء.

كما أعلن الحوثيون عن مقتل رئيس وزرائهم و وزراء آخرين على إثر الغارات.

و وجود أنباء عن مقتل نائب وزير داخلية الحوثيين و  "صخر الشرقبي" مسؤول العمليات الحربية بالغارات الإسرائيلية الأخيرة، بالإضافة إلى مقتل وزيري الإعلام والتعليم بحسب العربية.

و تأتي في وقتٍ تشهد فيه المنطقة تصعيداً متسارعاً، حيث كثفت إسرائيل ضرباتها الجوية ضد مواقع للحوثيين في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى، بذريعة استهداف مراكز قيادية وعسكرية مرتبطة بعمليات تهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر.

من جانبهم، توعّد الحوثيون بالرد على هذه الغارات، مؤكدين أن استهداف قياداتهم لن يوقف عملياتهم العسكرية، بل سيدفعهم إلى توسيع نطاق الهجمات ضد المصالح الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة. كما دعوا أنصارهم إلى الخروج في تظاهرات حاشدة للتنديد بالتصعيد العسكري.

وتثير هذه الضربة، التي وُصفت بالأقوى منذ اندلاع المواجهات الأخيرة، مخاوف من اتساع رقعة الصراع إلى مستويات غير مسبوقة، بما قد ينعكس سلباً على جهود التهدئة الإقليمية ويضاعف التوتر في الممرات البحرية الحيوية للتجارة العالمية. 

الغارات الإسرائيلية الحوثيين إسرائيل تظاهرات الضربة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

بيتك في مصر

مزايا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

صورة أرشيفية

«مكتب التنسيق» يكشف تفاصيل تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي

قبل بداية العام الدراسي.. وزير التعليم العالي يشدد على الاستعداد المبكر وإعلان الجداول

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستقبل نيافة الأنبا يوأنس بعد عودته من أمريكا

القوات المسلحة

الأكاديمية الطبية العسكرية: دورات تدريبية قصيرة فى مجال الرعاية الصحية

بالصور

مشروبات طبيعية لتنظيف شرايين القلب وحمايتها من الانسداد

مشروبات تنظف شرايين القلب
مشروبات تنظف شرايين القلب
مشروبات تنظف شرايين القلب

صغرت 20 سنة.. غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بـ نيولوك

.صغرت 20 سنة..غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بـ نيولوك
.صغرت 20 سنة..غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بـ نيولوك
.صغرت 20 سنة..غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بـ نيولوك

5 فوائد مذهلة لشرب الماء الدافئ مع العسل على الريق

فوائد شرب الماء الدافئ مع العسل كل صباح
فوائد شرب الماء الدافئ مع العسل كل صباح
فوائد شرب الماء الدافئ مع العسل كل صباح

طريقة عمل ملبن حلاوة المولد

طريقة عمل الملبن..
طريقة عمل الملبن..
طريقة عمل الملبن..

فيديو

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد