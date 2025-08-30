قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير المالية: قناة السويس خسرت 145 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي
مطب هوائي.. مفاجأة مدوية عن سبب انقلاب عربات قطار مطروح
ناجي من انقلاب قطار مطروح: ماشي بسرعة عادية وسمعنا صوت في القضبان وفجأة انقلب
ياريت كل البنات تتحجب.. سما المصري تفاجئ الجميع: الحجاب زوّد عروض الجواز
الصحة: الحصيلة النهائية لمصابي قطار مطروح 103 إصابات و3 وفيات
أحمد موسى يتساءل: هل قطار مطروح خبط في حاجة الله أعلم
مي عز الدين: أنا بعيدة عن السوشيال ميديا منذ سنوات.. ومريت بظروف كتير
الصحة تعلن حصيلة جديدة لمصابي حادث انقلاب قطار مطروح
تعادل إيجابي بين زد والجونة بالدوري
كامل الوزير يوجه بتوفير 14 أتوبيس لنقل ركاب قطار مطروح
أحمد موسى: الفريق كامل الوزير وجه بتوفير 14 أتوبيسا لنقل ركاب قطار مطروح
الهلال الأحمر يقدم الإسعافات الأولية والدعم النفسي لمصابي حادث قطار مطروح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إلهام شاهين عن الغروب: جمال ورومانسية وشجن وفراق

الهام شاهين
الهام شاهين
يارا أمين

شاركت الفنانة إلهام شاهين، صور لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام مستمتعة بالغروب، وعلقت على الصور قائلة: “الغروب جمال ورومانسية وشجن وفراق، ولكن فيه أمل يعود الشروق ينور حياتنا”.

خرجت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين عن صمتها للرد على تصريحات منسوبة إليها مؤخرًا حول مطالبتها بتدريس مسيرتها الفنية ضمن مناهج التعليم، مؤكدة أن ما يتم تداوله "افتراءات لا أساس لها من الصحة".

وأوضحت إلهام شاهين خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة صدى البلد 2، قائلة:"دي تفاهة وهيافة من الناس اللي بتكتب والناس اللي بتصدق (الإثنين)؛ لإن اللي بيكتب، لأ نزل الفيديو، لو أنت فعلًا محترم وعندك مصداقية، وأنا الكلام ده لو قلته هكون قلته في جهة ما يعني مسجل".

وأضافت إلهام شاهين، قائلة: "أنا بستغرب، طب ده شخص عايز أي نوع من الإستفزاز عشان يحصل هجوم، أو مش لاقيين لي حاجة حقيقية يهاجموني عليها فيفتروا إن إلهام شاهين قالت.. وتكون حاجة مستفزة عشان يخلوا فيه هجوم.. طيب، أنا بقى مش هقول على دول، لإن دول أنا عارفة لجان أو مواقع من جهة ما ضدي".

وأعربت إلهام شاهين عن دهشتها، قائلة: "بس اللي بيعلق أنت مصدقهم ليه؟، هل أنت شفتني بقول الكلام ده؟ هل سمعتني بقول الكلام ده؟ فالحقيقة كلام تافه، إيه عايزة تدرس في كتب المدارس دي؟ يعني ما يقولهاش إلا حد مجنون، وأنا أعتقد إن أنا من الذكاء ومن العقل إني مش ممكن أقول حاجة زي كده يعني".

وأكدت إلهام شاهين على أن ما يتم ترويجه لا يخرج عن كونه محاولات من "جهات بعينها" لإثارة الجدل وخلق حالة من الهجوم عليها دون مبرر، مشددة على أن جمهورها يعرف تمامًا حقيقتها ولن ينجرف وراء مثل هذه الشائعات.

الفنانة إلهام شاهين إنستجرام الغروب الإعلامية نهال طايل برنامج تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

صورة أرشيفية

«مكتب التنسيق» يكشف تفاصيل تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

حادث مطروح

وفيات ومصابين.. وزير النقل يتابع حادث خروج قطار مطروح عن مساره

قطارات السكك الحديدية

توقف الحركة على خط مطروح بالكامل بعد انقلاب عربات قطار ركاب

ترشيحاتنا

مي عز الدين

مي عز الدين: الساحل مكنش في قاموسي خالص وأنا وهو أعداء.. لكن روحته

ترامب

صحة ترامب تثير الجدل في واشنطن.. تفاصيل

شادي زلطة

التعليم تكشف موقف غياب الطلاب عن المدرسة بنظام البكالوريا

بالصور

ليلى زاهر تنهار في أولى حلقات "هند".. وصدمة طلاق مفاجئ

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

أفضل الأطعمة لكبار السن للحفاظ على صحة القلب والعظام والدماغ

أطعمة مفيدة لكبار السن
أطعمة مفيدة لكبار السن
أطعمة مفيدة لكبار السن

بعد شائعة وفاته .. ما هو مرض ترامب؟

بعد شائعة وفاته .. ما هو مرض ترامب
بعد شائعة وفاته .. ما هو مرض ترامب
بعد شائعة وفاته .. ما هو مرض ترامب

أشهر 9 إشارات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

أشهر 9 إشارات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية
أشهر 9 إشارات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية
أشهر 9 إشارات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

فيديو

سما المصرى

ياريت كل البنات تتحجب.. سما المصري تفاجئ الجميع: الحجاب زوّد عروض الجواز

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد