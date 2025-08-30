الوقت غير مناسب.. ترامب يشكك في إمكانية عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكوكه بشأن احتمال عقد لقاء مباشر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رغم استمرار الاتصالات بين موسكو وكييف وواشنطن.

وفي مقابلة مع صحيفة قال ترامب: "لا أعلم ما إذا كان هناك لقاء ثنائي سيعقد، لكن ما أؤكده هو أن الاتصالات الثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا قائمة".

وأوضح أن الظروف قد لا تكون مواتية حاليا لمثل هذا اللقاء، مضيفا: "أحيانا لا يكون الناس مستعدين للتفاوض".

وأعرب عن أمله في التوصل إلى حل سلمي للصراع الأوكراني، الذي وصفه بأنه طال أمده وخلف خسائر بشرية كبيرة.

وشبه ترامب الوضع بين روسيا وأوكرانيا بصراع بين طفلين في ملعب قائلا: "أحيانا يحتاجان إلى بعض الوقت أو حتى القتال قليلاً قبل أن يتوقفا. وفي النهاية، قد يكونان سعيدين بالتوقف. الأمر يشبه ذلك إلى حد ما".

وأكد في ختام تصريحاته أن النزاع مستمر منذ وقت طويل، معبراً عن أسفه لسقوط عدد كبير من الضحايا.