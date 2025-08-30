تعادل إيجابي بين زد والجونة بالدوري

تعادل فريقا الجونة وزد إيجابيا 1-1 فى المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل باستاد خالد بشارة ضمن منافسات الأسبوع الخامس من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

تقدم عبد الرحمن البانوبى لزد فى الدقيقة 82، قبل أن يتعادل الجونة فى الدقيقة 90 بهدف عكسى سجله على جمال لالا مدافع زد فى مرماه.

بهذه النتيجة رفع زد والجونة رصيدهما إلى 6 نقاط فى جدول الدورى المصرى.

وخاض زد المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمي علي لطفي

خط الدفاع: محمد ربيعة- أحمد طارق- أحمد كاستلو- أحمد سيد عبدالنبي.

خط الوسط: أحمد الصغيري- ماتا ماجاسا- حمدي علاء.

خط الهجوم: أحمد عادل- أحمد عاطف- مصطفى سعد.

بينما خاض الجونة المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: أليو جاتا- أحمد عبدالرسول- صابر الشيمي -عبدالجواد جودة.

خط الوسط: حفيظ إبراهيم- بلال السيد- محمود حسونة.

خط الهجوم: على الزاهدي- محمد النحاس- صامويل أوجو.