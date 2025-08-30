قرار من النيابة بشأن مشاجرة أوسيم

قررت جهات التحقيق، سرعة التحريات في واقعة قيام شخص بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش وآخر ألعاب نارية بالجيزة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام شخص بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش وآخر ألعاب نارية بالجيزة.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 20 / الجارى تبلغ لمركز شرطة أوسيم بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين طرف أول 3 أشخاص ، وطرف ثان شخصين ، جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لوجود خلافات مالية بينهما قام على إثرها أحد أطراف الطرف الثانى بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش كان بحوزته.



أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى (فرد خرطوش المستخدم فى إرتكاب الواقعة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق.