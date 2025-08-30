فستان السندريلا..إطلالة جذابة لـ أسما إبراهيم

حرصت الإعلامية أسما إبراهيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا من أحدث ظهور لها.

إطلالة أسما إبراهيم

تألقت أسما إبراهيم في الصور بإطلالة صيفية جذابة، حيث ظهرت مرتدية فستان قصير ذا أكمام مكشوفة.

انتعلت اسما إبراهيم حذاء انيق ذا كعب عالي باللون البيج مع حقيبة يد متوسطة الحجم باللون الأسود، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت أسما إبراهيم بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.