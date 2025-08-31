إبراهيم عبدالجواد: حتى هذه اللحظة ريبيرو خارج النادي الأهلي

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن رحيل المدرب الفني للنادي الأهلي خوسيه ريبيرو وذلك بعد الهزيمة من بيراميدز بثنائية دون رد.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"حتى هذه اللحظة ريبيرو خارج النادي الأهلي".

وعلق الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"كنا أوّل ناس في اللعيب نقول: المدرب ده ضعيف وأقل بكتير من مستوى الفريق.

ساعتها قالوا: “اخرج منها… لازم ياخد فرصته”، واتقال عليّا إني أنا اللي بهد الفرقة!".

وأضاف :"يا سلام… قال وجوده هو اللي حيبني الفرقة ! فاكر يا هندسة".



مباراة الأهلي وبيراميدز

هزم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فريق الأهلي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.