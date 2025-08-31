الحركة الوطنية: موقف مصر التاريخي تجاه فلسطين يمثل نموذجاً للقيادة العربية الأصيلة

عقب زيارة وفد مجلس الشيوخ الأمريكي لمعبر رفح، أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية، أن الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية يجسد إرادة سياسية واضحة وتوجيهاً قومياً أصيلاً تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الشاهد، في بيان صحفي: “ما تقوم به مصر على أرض سيناء من جهود إنسانية وتنظيم دقيق لعمليات العبور وتقديم الرعاية الطبية للمصابين الفلسطينيين، إنما هو ترجمة حية لموقف مصري تاريخي يجعل من القضية الفلسطينية قضية مصر الأولى”.

وأضاف رئيس الحزب: “معبر رفح ليس مجرد نقطة عبور، بل هو جسر حياة وشاهد على تضامن مصر مع أشقائها الفلسطينيين. الأرقام التي أعلنها محافظ شمال سيناء عن استقبال 150 مصاباً يومياً وتوفير ثلاث مستويات للرعاية الطبية تؤكد أن مصر تتحمل مسئوليتها القومية بكفاءة واحترافية”.

وتابع الشاهد: “الزيارة التاريخية لوفد الشيوخ الأمريكي تمثل اعترافاً دولياً بالدور المصري المحوري في حفظ السلام وتحقيق الاستقرار بالمنطقة. مصر تحت قيادة الرئيس السيسي تثبت مرة أخرى أنها حصن الأمة العربية وراعية قضاياها العادلة”.