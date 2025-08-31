إعلام سوري: قافلة مساعدات إنسانية وتجارية تتجه إلى السويداء

أعلن إعلام سوري، عن وجود قافلة مساعدات إنسانية وتجارية تتجه إلى السويداء عبر طريق ⁧‫دمشق‬⁩ السويداء.

وقال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إن قوة إسرائيلية مكونة من نحو 30 آلية توغلت ليل أمس في منطقة العشة بريف القنيطرة الجنوبي، القريبة من الشريط الفاصل مع الجولان السوري المحتل، ونفذت عمليات تفتيش للمنازل بحجة البحث عن السلاح.

الدوريات الإسرائيلية

وأضاف أن الأهالي أبدوا رفضًا واسعًا لهذه الممارسات التي تتكرر في القرى الحدودية، حيث تتسبب الدوريات الإسرائيلية بقطع الطرقات والتضييق على المدنيين، ولا سيما في أنشطتهم الزراعية وتربية المواشي، مؤكداً أن الاعتقالات التي تنفذها قوات الاحتلال غالبًا ما تأتي بذريعة ارتباط الأهالي بحزب الله أو الحرس الثوري الإيراني قبل أن يُفرج عنهم بعد فترة قصيرة.



