بعد الضوضاء والدي جي.. طليق علا غانم يواجه هذه العقوبات وفقا للقانون
سيد عبد الحفيظ: إدارة الأهلي صاحبة القرار سواء بقاء ريبيرو أو رحيله
الثقة انهارت .. أحمد شوبير يكشف مصير ريبيرو مع الأهلي
رئيس الوكالة اليهودية يلغي زيارته إلى جنوب أفريقيا خشية مذكرة اعتقال محتملة
مدبولي من الصين: مصر تسعى لتوطين صناعات مكونات محطات تحلية المياه
الأمم المتحدة تشيد بجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر
نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى أطفال مصر لمتابعة أعمال التطوير
الفوج الثاني من قافلة «زاد العزة 26» ينطلق إلى غزة عبر معبر رفح |تفاصيل
عماد متعب لـ لاعبي الأهلي: مفيش رجولة ولا ضغط .. واللاعيبة بتحلق
ضربوه بالقلم وهربوا.. حبس أصحاب الموتوسيكل المتهمين بصفع شاب بالشارع
إعلام إسرائيلي: تغيير مقر انعقاد جلسة الكابينت إلى مجمع أكثر تحصينا بسبب تهديدات الحوثيين
مدبولي: نستهدف إنتاج 10 ملايين م3 يوميا من المياه المُحلاة خلال السنوات الخمس المقبلة
الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة وسيول رعدية على تلك الأماكن

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم وارتفاع درجات الحرارة.

وقال منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تتأثر بارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال فترة النهار، بفارق درجتين أو 3 درجات عن المعدل الطبيعي.

ولفتت إلى أن هناك ارتفاعًا في نسب الرطوبة مما سيؤدي إلى الشعور بارتفاع درجات الحرارة وتصل إلى 39 درجة نهارًا عند التعرض للشمس.

وأوضحت أن هناك نشاطاً للرياح ليلا سيعمل على تلطيف الأجواء، متابعة: هناك فرص لتساقط الأمطار الغزيرة والتي قد تصل إلى حد السيول على جنوب الوادي الجديد ومدينة أبو سمبل.

الأرصاد الجوية الأرصاد طقس اليوم

الفنانة علا غانم وطليقها

القبض على رجل الأعمال طليق الفنانة عُلا غانم من منزله .. لهذا السبب

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

ريبيرو

إعلامي يكشف مفاجأة في الشرط الجزائي بعقد «ريبيرو» مع الأهلي

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

أحمد بدوي

«اتصالات النواب»: سيتم حل أزمة هواتف الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج قريبًا

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025

خوسيه ريبيرو

بعد الخسارة من بيراميدز.. اجتماع طارئ في الأهلي لحسم مصير ريبيرو

الأهلي

إعلامي يكشف الثنائي المرشح لتدريب الأهلي خلفًا لـ «ريبيرو»

صورة أرشيفية

النقض تحسم الجدل بشأن إلغاء التوكيلات دون حضور الطرفين: 3 حالات فقط تستوجب الموافقة المشتركة

صورة أرشيفية

حالة المصابين في حادث قطار مطروح.. 87 خرجوا و16 تحت الرعاية

الذهب

بكام عيار 21.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

أشهى حلويات المولد النبوي .. طريقة عمل الشكلمة

كتائب القسام تؤكد استشهاد الرجل الأول في قيادتها العسكرية |صور

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

