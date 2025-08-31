الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة وسيول رعدية على تلك الأماكن

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم وارتفاع درجات الحرارة.

وقال منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تتأثر بارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال فترة النهار، بفارق درجتين أو 3 درجات عن المعدل الطبيعي.

ولفتت إلى أن هناك ارتفاعًا في نسب الرطوبة مما سيؤدي إلى الشعور بارتفاع درجات الحرارة وتصل إلى 39 درجة نهارًا عند التعرض للشمس.

وأوضحت أن هناك نشاطاً للرياح ليلا سيعمل على تلطيف الأجواء، متابعة: هناك فرص لتساقط الأمطار الغزيرة والتي قد تصل إلى حد السيول على جنوب الوادي الجديد ومدينة أبو سمبل.