حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار رعدية في عدة مناطق

حالة الطقس اليوم .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، في حين يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

النشرة الجوية اليوم

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا قد تصل إلى حد السيول على مناطق من جنوب محافظة الوادي الجديد تكون خفيفة ورعدية أحيانا على أبو سمبل على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد قد تكون مثيرة مثيرة للرمال والأتربة على ( أبو سمبل - محافظة البحر الأحمر – جنوب محافظة الوادي الجديد) على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة خليج السويس

بالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

درجة الحرارة غدا في القاهرة والإسكندرية والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 25

العاصمة الإدارية 38 23

6 أكتوبر 38 24

بنها 37 25

دمنهور 35 25

وادي النطرون 36 24

كفر الشيخ 35 24

المنصورة 36 25

الزقازيق 37 25

شبين الكوم 36 24

طنطا 35 24

دمياط 32 25

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 37 24

السويس 36 25

العريش 33 22

رفح 32 22

رأس سدر 37 26

نخل 35 18

كاترين 30 15

الطور 37 26

طابا 34 24

شرم الشيخ 38 29

الإسكندرية 33 24

العلمين 32 23

مطروح 32 24

السلوم 36 25

سيوة 38 24

رأس غارب 38 29

الغردقة 38 28

سفاجا 37 28

مرسى علم 38 30

شلاتين 38 29

حلايب 35 30

أبو رماد 37 30

رأس حدربة 35 29

الفيوم 38 23

بني سويف 38 24

المنيا 39 23

أسيوط 40 24

سوهاج 41 25

قنا 43 27

الأقصر 43 28

أسوان 44 29

الوادي الجديد 43 25

أبو سمبل 44 29

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 42 31

المدينة المنورة 44 31

الرياض 42 29

المنامة 39 32

أبوظبي 43 32

الدوحة 40 32

الكويت 47 33

دمشق 35 19

بيروت 30 26

عمان 31 19

القدس 30 19

غزة 30 24

بغداد 45 29

مسقط 34 29

صنعاء 28 14

الخرطوم 36 27

طرابلس 33 24

تونس 32 23

الجزائر 30 20

الرباط 27 18

نواكشوط 34 26

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 35 18

إسطنبول 34 22

إسلام آباد 31 23

نيودلهي 30 25

جاكرتا 32 23

بكين 30 20

كوالالمبور 34 25

طوكيو 37 27

أثينا 33 21

روما 30 17

باريس 22 14

مدريد 29 15

برلين 25 15

لندن 22 13

مونتريال 20 14

موسكو 29 14

نيويورك 25 15

واشنطن 26 16

أديس أبابا 20 13