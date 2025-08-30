قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ارتفاع جديد في درجات الحرارة .. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

الأرصاد
الأرصاد
هاني حسين

درجات الحرارة وحالة الطقس.. محل اهتمام الشعب المصري خلال الفترة الحالية، وتتأثر الحياة اليومية للمواطنين بين البحث عن وسائل التخفيف والالتزام بالإرشادات الصحية.

كتل هوائية 

 

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، السبت، قائلة إن قيم درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية ولا يوجد ارتفاع فيها مقارنة بالأيام الماضية.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن درجة الحرارة المتوقعة اليوم تتراوح بين 34 و35 درجة، ولكن مصادر الكتل الهوائية قادمة من البحر المتوسط، والتي تكون محملة بنسب عالية من بخار الماء.

 

ارتفاع نسب الرطوبة 

ولفتت إلى أن نسب الرطوبة ما زالت مرتفعة خلال الفترة الحالية، ما يعمل على عدم الشعور بانخفاض درجات الحرارة، مشيرة إلى أن طقس فترة النهار صيفي مستقر.

 

أجواء شديدة الحرارة على هذه المناطق 

 

ونوهت بأن الأجواء شديدة الحرارة في المحافظات الجنوبية، ومع غياب أشعة الشمس سيكون هناك نشاط نسبي لحركة الرياح سيساعد على تلطيف الأجواء ليلا.

أمطار رعدية 

وأوضحت أن فرص تساقط الأمطار الرعدية مستمرة على الوادي الجديد ومدينة أبو سمبل، وقد يكون هناك حركة رياح محملة بالأتربة على تلك المدن.

وأشارت إلى أن ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط معتدل، ما يجعله مؤهلا لأعمال الصيد والملاحة البحرية وكذلك الأمر بالنسبة للبحر الأحمر، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات عند التواجد على الشاطئ.

ارتفاع جديد في الحرارة 

ولفتت إلى أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة يومي الأحد والاثنين القادمين، بفارق درجة أو درجتين، مشددة على أن ارتفاع درجات الحرارة لن يكون قويا.


 

أجواء حارة على القاهرة 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس اليوم السبت، يشهد أجواء حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وسط استمرار الرطوبة الملحوظة.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، تكون هناك نسب شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

يشهد الطقس اليوم ، فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب محافظة الوادي الجديد تكون خفيفة ورعدية أحيانا (أبو سمبل) على فترات متقطعة.

بينما تشهد مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على (أبو سمبل- جنوب محافظة الوادي الجديد) على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة 

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 35 24
العاصمة الإدارية 36 22
6 أكتوبر 36 23
بنها 35 24
دمنهور 33 24
وادي النطرون 34 23
كفر الشيخ 33 23
المنصورة 34 24
الزقازيق 35 24
شبين الكوم 34 23
طنطا 33 23
دمياط 32 25
بورسعيد 31 25

الأرصاد الطقس اخبار التوك شو درجات الحرارة مصر

