بالإنفوجراف..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 151 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة ( 22 – 28 أغسطس 2025).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 22 أغسطس:*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا حول نتائج الزيارة الميدانية وورشة العمل التي نفذها وفد من وزارة التنمية المحلية إلى محافظة جنوب سيناء ومدينة دهب خلال شهر أغسطس الجاري، بمشاركة فريق برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، لمتابعة الموقف التنفيذي لاتفاقية المنحة المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية لإعداد دراسات الجدوى للمشروعات التنموية بمدينة دهب، في إطار اتفاقية التنفيذ الموقعة بين الوزارة وبرنامج " الهابيتات".

*السبت 23 أغسطس:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن إنطلاق الأسبوع التدريبي الثالث للخطة التدريبية للعام الحالي 2025 / 2026، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة في الفترة من الأحد الموافق 24 أغسطس وحتى 27 أغسطس الجاري، وذلك بمشاركة أكثر من 200 متدرب في 6 برامج تدريبية نوعية تستهدف رفع كفاءة القيادات والعاملين بالإدارة المحلية في مختلف المجالات.

*الأحد 24 أغسطس:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" حقق إنجازات غير مسبوقة منذ انطلاقه في عام 2015 وحتى نهاية يوليو 2025، حيث تم تمويل حوالى 221 ألف مشروع صغير ومتوسط في مختلف محافظات الجمهورية، بإجمالي قروض تجاوزت 34.1 مليار جنيه، أسهمت في توفير نحو 1,456,242 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب والمرأة في القرى والمراكز والمدن.



*الثلاثاء 26 أغسطس:*

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع عقد توريد عدد ٢ مجزر متنقل مكيف ومجهز بجميع مشتملاته وذلك بين الوزارة وشركة (بان) للمقاولات العامة والاستثمار التجاري، وذلك بناءً علي توجيهات السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لوزارة التنمية المحلية بضرورة تجهيز عدد ٢ مجزر متنقل مكيف لذبح الماشية التي توجد بمناطق لا يوجد بها مجازر وكذلك المناطق الحدودية للتعامل مع الماشية التي يتم استيرادها من الخارج وذلك بهدف توفير لحوم آمنة لتلبية احتياجات المواطنين .

كما شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، احتفالية الجامعة الألمانية بالقاهرة GUC والجامعة الألمانية الدولية GIU لتكريم أوائل طلاب الثانوية العامة على مستوى المحافظات وذويهم، لتسليمهم وثائق المنح الدراسية الكاملة المخصصة للدراسة بكليات الجامعتين للعام الدراسى المقبل 2025 -2026 ، والبالغ عددها 69 منحة دراسية.

*الأربعاء 27 أغسطس:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعاً بمقر وزارة التنمية المحلية مع وفد من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات " برئاسة السيد/ أحمد رزق مدير مكتب مصر بالبرنامج وبحضور عدد من قيادات وزارتى التنمية المحلية والبيئة والاستشاريين ببرنامج الهابيتات، لمناقشة الموضوعات ذات الأولوية مع وزارة البيئة لتعظيم الربط بين الآليات التمويلية والصناديق الدولية الخاصة بقضايا التكيف مع المناخ والتنوع البيولوجي وملفات التنمية المحلية وترجمة هذه الأنشطة عبر تدخلات في المدن والمحافظات المصرية .

كما أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن قيام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية برصد مخالفة بناء لعقار مكون من دور أرضي وستة أدوار بنطاق حي الهرم بمحافظة الجيزة، حيث تم متابعة تنفيذ قرارات الإزالة للأدوار المخالفة للترخيص فوراً، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة حيال المخالف، وذلك بالتنسيق مع محافظة الجيزة والأجهزة المعنية.

*الخميس 28 أغسطس:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعاً مع المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون الحالية بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعلى رأسها تطوير الهياكل الإدارية و التنظيمية والوظيفية للوزارتين والأجهزة التابعة لوزارة البيئة وكذا دواوين عموم المحافظات والمدن والقرى.

كما تسلمت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، من المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، شهادة إدراج الجهاز لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ضمن دليل مراكز التدريب المعتمدة على المستوي القومي فى مجال التدريب الإداري والحاسب الآلى واللغات لمدة عام ، جاء ذلك بحضور الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتدريب والتطوير والمشرف على مركز سقارة للتدريب وعدد من قيادات الجهاز .

و أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن قيام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية برصد مخالفة بناء لعقار مكون من دور أرضي وثمانية أدوار بنطاق حي الوراق بمحافظة الجيزة، حيث تم متابعة تنفيذ قرارات الإزالة للأدوار المخالفة للترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة حيال المخالف، وذلك بالتنسيق مع محافظة الجيزة والأجهزة المعنية.