يا تدفع يا هكسر عربيتك.. حبس بلطجي الدائري لفرض إتاوات

قررت جهات التحقيق المختصة حبس بلطجي الدائري لاتهامه بالتعدي على سائق ميكروباض رفض دفع إتاوة.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بالضرب لرفضه دفع مبلغ مالى على سبيل الإتاوة أعلى الطريق الدائرى بالقاهرة.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل، مقيم بمحافظة القاهرة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الضرب

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.