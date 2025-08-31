المصريون في أوروبا يتصدون لحملات تشويه الدولة ويرفعون الأعلام أمام السفارات

أشاد الدكتور ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية، بالدور الوطني الذي يلعبه أبناء الجاليات المصرية في أوروبا، في مواجهة الحملات التحريضية التي تستهدف مؤسسات الدولة المصرية.

وأكد أن هذه الوقفة تُجسّد عمق الانتماء الوطني لدى المصريين بالخارج.

وقال سعد، خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، إن اللافت للنظر هو المشاركة الواسعة من أبناء الجيل الثاني من المصريين في أوروبا، والذين نشأوا بعيدًا عن أرض الوطن، إلا أنهم أظهروا انتماءً واضحًا ودفاعًا قويًا عن صورة مصر في الخارج.

وأضاف أن مشاهد توافد المواطنين المصريين، من مختلف الأعمار، أمام السفارات والقنصليات رافعين الأعلام الوطنية، عكست حالة من الوعي الشعبي والوطني المتقدم، مشيرًا إلى أن مشاركة الأطفال وكبار السن في هذه الفعاليات تعكس أن "الوطن لا يزال حيًا في وجدان الجميع".

وأكد رئيس المنظمة المصرية الألمانية أن وعي الجاليات المصرية كان خط الدفاع الأول في مواجهة الأكاذيب التي تروجها جماعة الإخوان وبعض الجهات المعادية لمصر.