ما هو دعاء المولد النبوي؟.. صيغة مفروضة يغفلها الكثيرون
انقطاع الخدمة.. تعرف على الأماكن المتأثرة بكسر خط مياه في الجيزة
اقتصادية النواب: خفض الفائدة يعزز الإقبال على العقارات كملاذ آمن ويحفز السوق
توهجات شمسية الأقوى خلال الصيف.. ما تأثيرها على الملاحة والطاقة والاتصالات؟
مفتي الجمهورية يعزي رئيس جامعة نور مبارك في وفاة والدته الكريمة
مزايا غير مسبوقة للطلاب في نظام البكالوريا الجديد ..ماذا أعلنت التعليم؟
بشرى سارة للملاك .. غدًا تطبيق زيادة الإيجار لـ250 جنيهًا لمدة 3 أشهر
ردا على إزالة الحواجز الأمنية.. السفارة البريطانية في القاهرة تغلق مقرها مؤقتا
القبض على المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها في مصر القديمة
الرقابة المالية: الشراكات الاستراتيجية بين الكيانات الوطنية تعزز البنية التحتية للاستثمار
تقديرات إسرائيلية: حماس ما زالت تقاتل بلا مؤشرات على الانهيار
بشرى سارة لعمال مصر.. تطبيق قانون العمل رسميا غدا.. ونواب: لن يستطيع أي أحد مخالفة نصوصه.. والدعوى القضائية مصير من يرفض تنفيذه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
المصريون في أوروبا يتصدون لحملات تشويه الدولة ويرفعون الأعلام أمام السفارات

الدكتور ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية
الدكتور ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية
هاجر ابراهيم

أشاد الدكتور ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية، بالدور الوطني الذي يلعبه أبناء الجاليات المصرية في أوروبا، في مواجهة الحملات التحريضية التي تستهدف مؤسسات الدولة المصرية.

وأكد أن هذه الوقفة تُجسّد عمق الانتماء الوطني لدى المصريين بالخارج.

وقال سعد، خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، إن اللافت للنظر هو المشاركة الواسعة من أبناء الجيل الثاني من المصريين في أوروبا، والذين نشأوا بعيدًا عن أرض الوطن، إلا أنهم أظهروا انتماءً واضحًا ودفاعًا قويًا عن صورة مصر في الخارج.

وأضاف أن مشاهد توافد المواطنين المصريين، من مختلف الأعمار، أمام السفارات والقنصليات رافعين الأعلام الوطنية، عكست حالة من الوعي الشعبي والوطني المتقدم، مشيرًا إلى أن مشاركة الأطفال وكبار السن في هذه الفعاليات تعكس أن "الوطن لا يزال حيًا في وجدان الجميع".

وأكد رئيس المنظمة المصرية الألمانية أن وعي الجاليات المصرية كان خط الدفاع الأول في مواجهة الأكاذيب التي تروجها جماعة الإخوان وبعض الجهات المعادية لمصر.

