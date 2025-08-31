قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما هو دعاء المولد النبوي؟.. صيغة مفروضة يغفلها الكثيرون
انقطاع الخدمة.. تعرف على الأماكن المتأثرة بكسر خط مياه في الجيزة
اقتصادية النواب: خفض الفائدة يعزز الإقبال على العقارات كملاذ آمن ويحفز السوق
توهجات شمسية الأقوى خلال الصيف.. ما تأثيرها على الملاحة والطاقة والاتصالات؟
مفتي الجمهورية يعزي رئيس جامعة نور مبارك في وفاة والدته الكريمة
مزايا غير مسبوقة للطلاب في نظام البكالوريا الجديد ..ماذا أعلنت التعليم؟
بشرى سارة للملاك .. غدًا تطبيق زيادة الإيجار لـ250 جنيهًا لمدة 3 أشهر
ردا على إزالة الحواجز الأمنية.. السفارة البريطانية في القاهرة تغلق مقرها مؤقتا
القبض على المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها في مصر القديمة
الرقابة المالية: الشراكات الاستراتيجية بين الكيانات الوطنية تعزز البنية التحتية للاستثمار
تقديرات إسرائيلية: حماس ما زالت تقاتل بلا مؤشرات على الانهيار
بشرى سارة لعمال مصر.. تطبيق قانون العمل رسميا غدا.. ونواب: لن يستطيع أي أحد مخالفة نصوصه.. والدعوى القضائية مصير من يرفض تنفيذه
تداول 21 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

هيئة ميناء دمياط،
هيئة ميناء دمياط،
أ ش أ

 أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة.. بينما غادر 8 سفن، كما بلغ إجمالي عدد السفن المتداول عليها بالميناء 21 سفينة، منها السفينة (PRINCESS MARIA) والتي ترفع علم سان كيتس ويبلغ طولها 151 م وعرضها 26 م القادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 23000 طن من القمح لصالح القطاع العام، وذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها.
وذكرت الهيئة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 10852 طنا تشمل : 1300 طن مولاس و 2147 طن علف بنجر و 7405 أطنان بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50551 طنا تشمل : 4372 طن خردة و 22379 طن حديد و 1819 طن خشب زان و 10774 طن ذرة و 9809 طن قمح و 1398 طن بضائع متنوعة.. بينما بلغت حركة الحاويات الترانزيت 5187 حاوية مكافئة.
وأشار البيان إلى أنه وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 38415 طنا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 51178 طنا، وبلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 3705 حركات.
 

القبض على رجل الأعمال طليق الفنانة عُلا غانم من منزله .. لهذا السبب

المُعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025

إعلامي يكشف الثنائي المرشح لتدريب الأهلي خلفًا لـ «ريبيرو»

بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي

للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية

نانسي عجرم - محمد حماقي
بوسي
