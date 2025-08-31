تداول 21 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة.. بينما غادر 8 سفن، كما بلغ إجمالي عدد السفن المتداول عليها بالميناء 21 سفينة، منها السفينة (PRINCESS MARIA) والتي ترفع علم سان كيتس ويبلغ طولها 151 م وعرضها 26 م القادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 23000 طن من القمح لصالح القطاع العام، وذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 10852 طنا تشمل : 1300 طن مولاس و 2147 طن علف بنجر و 7405 أطنان بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50551 طنا تشمل : 4372 طن خردة و 22379 طن حديد و 1819 طن خشب زان و 10774 طن ذرة و 9809 طن قمح و 1398 طن بضائع متنوعة.. بينما بلغت حركة الحاويات الترانزيت 5187 حاوية مكافئة.

وأشار البيان إلى أنه وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 38415 طنا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 51178 طنا، وبلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 3705 حركات.

