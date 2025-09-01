قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استشهاد الصحفية إسلام عابد في قصف إسرائيلي استهدف غزة
اعترافات أم سجدة في قضية التحريض على الفسق وغسيل الأموال: الفيديوهات هزار
دعاء شهر سبتمبر .. اللهم ارزقنا خيره واكفنا شره
أمريكا توجه سفاراتها برفض تأشيرات لحاملي الجوازات الفلسطينية
عقد الإيجار وبيان بالمرافق.. مي عبد الحميد تكشف أهم الشروط للتقديم على شقق بديلة الإيجار القديم
الإسكان الإجتماعي: أقصى قيمة إيجارية في قانون الإيجار القديم ستكون 1000 جنيه
مي عبد الحميد: قمنا بعمل العديد من برامج الإسكان الاجتماعي ونجحنا في تجاوز المليون وحدة
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الإثنين 1 سبتمبر 2025
سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الإثنين 1 سبتمبر 2025
حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة وأمطار ورياح مثيرة للرمال
خلاف انتهاء المدة.. حالات تؤدي للإخلاء من عقارات الإيجار القديم
هل النوم أمام المرآة ليلا يعرضك لمس الجن؟.. 4 حقائق ينبغي معرفتها
مرأة ومنوعات

برج القوس .. حظك اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025: عروض زواج

برج القوس
برج القوس

برج القوس (من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر)، يتمتع مواليده بشخصية متفائلة، محبة للمغامرة، وعاطفية بطبعها، كما أنهم قادرون على التعامل مع مختلف المواقف بمرونة وثقة.

وفيما يلي نستعرض توقعات برج القوس وحظك اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

مشاهير برج القوس

من أبرز مواليد هذا البرج: ماجدة الرومي، كريم بنزيما، محمد سعد، ولبلبة.
 

توقعات برج القوس وحظك اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

اتخذ قرارات عاطفية حاسمة اليوم، وستكون سعيدًا بقضاء الوقت مع حبيبك، ستنجح في حل جميع مشاكلك في العمل، مما يطورك مهنيًا، سيكون الرخاء المالي في صالحك، وستكون صحتك جيدة أيضًا.. 

توقعات برج القوس في الحب

الجزء الثاني من اليوم حاسم للعشاق الجدد، وعشاء رومانسي فرصة للتعرف على بعضكما البعض بشكل أفضل، قد يسعدك أيضًا الحصول على دعم والديك، قد تطلب النساء العازبات عروضًا للزواج أثناء حضورهن. 

برج القوس وحظك اليوم مهنياً

قد يواجه أصحاب الكفاءات الإبداعية تحديات من منافسين مهنيين سيتقدم بعض المهنيين أيضًا لوظائف جديدة، وستبدأ الردود بالوصول قبل نهاية اليوم سيحقق رواد الأعمال العاملون في قطاعات المنسوجات، وإكسسوارات الأزياء، والإلكترونيات، وملحقات الكمبيوتر، والسيارات، ومواد البناء أرباحًا جيدة.

برج القوس وحظك اليوم في الصحة

 خذ فترات راحة قصيرة عند الشعور بالتعب وأرح عينيك. التنفس بعمق لدقيقة سيهدئ عقلك، تجنب الجلوس كثيرًا؛ حاول الحركة كل ساعة. بحلول الليل، ستشعر بالانتعاش والفخر باختياراتك الصحية اليوم. ابتسم دائمًا.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

 تجنب النقاشات في مكان العمل وركز أكثر على عملك قد لا يكون أحد زملائك في العمل راضيًا عن نموك المهني وقد يتآمر عليك. سينجح رجال الأعمال أيضًا في تطوير أعمالهم إلى آفاق جديدة.

