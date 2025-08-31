قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن اغتيال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم القسام
وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع 100 الحربي.. ويؤكد: توطين صناعة الصلب المدرع إنجاز تاريخي
حكم قول زارنا النبي للضيف.. علي جمعة يجيب
آخر ظهور لـ حمادة هلال قبل سرقة فيلته
مقرر أممي: ما يحدث في غزة جزء من استراتيجية للفصل العنصري والإبادة الجماعية
حركة فتح تهاجم قرار الخارجية الأمريكية بمنع إصدار تأشيرات سفر لأعضاء الوفد الفلسطيني
القمح سلاح استراتيجي.. نواب يحذرون من الاعتماد على الخارج ويدعون لدعم الفلاح
تصعيد إسرائيلي ينذر بكارثة إنسانية وتهجير واسع لمليون فلسطيني| وخبير يوضح
شروط ومعايير استحقاق معاش تكافل وكرامة 2025
ننتظر نتائج العملية.. نتنياهو يتحدث للمرة الأولى عن محاولة اغتيال أبو عبيدة
حركة فتح: واشنطن تُقصي صوت فلسطين في لحظة تاريخية حساسة
علي جمعة: الإسلام اهتم بالأسرة كبيئة أولية للتربية الأخلاقية
أصل الحكاية

مشهد لن تراه إلا فجر الإثنين.. خلية النحل في السماء| ماذا سيحدث؟

خلية نحل فى السماء
خلية نحل فى السماء
أمينة الدسوقي

يترقب عشاق الفلك والظواهر الكونية حدثا مميزا في ساعات الفجر الأولى من يوم الإثنين، حيث سيظهر كوكب الزهرة الساطع بالقرب من عنقود النجوم المفتوح المعروف بـ"خلية النحل" (M44) في كوكبة السرطان، في مشهد فريد يمكن متابعته بالعين المجردة أو عبر المناظير البسيطة.

موعد الرصد وأفضل اتجاه للمشاهدة

ابتداء من صباح الأحد 31 أغسطس، وقبل شروق الشمس بنحو ساعة ونصف، سيكون بإمكان المهتمين رصد كوكب الزهرة في الجهة الشرقية من السماء، حيث يتألق بسطوع لافت (-3.8 قدر)، فيما سيظهر عنقود "خلية النحل" أسفل يمينه، ليشكلا لوحة سماوية مبهرة قبل أن يخفي ضوء النهار تفاصيلها.

ويؤكد خبراء الفلك أن هذا المشهد يتطلب سماء صافية ومكانا بعيدا عن التلوث الضوئي، مع ضرورة الرصد في الظلام قبل بزوغ الفجر، إذ سرعان ما يختفي العنقود النجمي مع أولى إشعاعات الصباح.

ماذا سترى؟

رؤية الزهرة في هذا التوقيت تعد تجربة فلكية مميزة، خاصةً أن الكوكب دخل مرحلة تراجع تدريجي في السطوع بعد بلوغه ذروته.

 أما عنقود "خلية النحل"، فيظهر كسحابة من النجوم المتناثرة بين كوكبتي الأسد والجوزاء، ويعتبر من الأجرام السماوية التي يفضل الفلكيون مشاهدتها بالمنظار الثنائي أكثر من التلسكوب، لما يمنحه من اتساع في مجال الرؤية.

ظواهر أخرى في السماء

وليس هذا الحدث الوحيد الذي يمكن متابعته خلال الأسبوع، إذ تشهد السماء أيضًا "موكب كوكبيا" في الشرق قبل شروق الشمس بساعة، يضم كوكبي المشتري والزهرة بسطوع لافت، وزحل في الجنوب، إضافة إلى أورانوس ونبتون اللذين يتطلبان تلسكوبًا لرصدهما.

ويذكر أن عنقود "خلية النحل" سيشهد اقتران بارزا آخر في 5 أكتوبر 2026، عندما يمر هلال القمر من خلاله قبل الفجر في مشهد لا يقل روعة عن الاقتران الحالي.

