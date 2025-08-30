قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

خسوف كلي للقمر يستمر لأكثر من 5 ساعات متصلة.. ما القصة؟

خسوف القمر
خسوف القمر
أحمد أيمن

يشهد العالم خلال أيام، ظاهرة فلكية نادرة تتمثل في خسوف كلي للقمر، حيث يمكن للناس مشاهدة هذه الظاهرة بالعين المجردة دون الحاجة لوسائل حماية خاصة، على عكس كسوف الشمس الذي يحتاج إلى أدوات معينة. 

يأتي هذا الحدث كأحد أبرز الأحداث الفلكية للعام الحالي، ويتزامن توقيته مع اكتمال بدر شهر ربيع الأول 1447هـ، حيث يُتوقع أن تستمر مراحله لأكثر من خمس ساعات.

تفاصيل الخسوف الكلي للقمر

بحسب تصريحات الدكتور محمد غريب، أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن القمر سيغيب كلياً داخل ظل الأرض بنسبة 136.2% عند ذروة الخسوف. وهذا يعني أن الظل سيغطي مساحة أكبر من قرص القمر نفسه، مما يوفر مشهداً نادرا يمكن متابعته بسهولة. 

من المثير للاهتمام أن جميع مراحل الخسوف ستستمر لنحو خمس ساعات و27 دقيقة، منها ساعة و22 دقيقة تقريباً في حالة خسوف كلي.

يوم الأحد 7 سبتمبر، ستبدأ أولى المراحل عند الساعة 6:28 مساءً بتوقيت القاهرة بدخول القمر منطقة شبه الظل، تليها بداية الخسوف الجزئي عند الساعة 7:27 مساءً. 

سيكتمل الخسوف الكلي عند الساعة 8:31 مساءً، ليصل إلى ذروته في تمام الساعة 9:12 مساءً. بعد ذلك، سيبدأ القمر بالخروج تدريجياً من ظل الأرض حتى تنتهي الظاهرة تماماً عند الساعة 11:55 مساءً.

مناطق رؤية كسوف القمر

هذا الخسوف سيكون مرئياً بوضوح في مناطق عديدة حول العالم، بما في ذلك إفريقيا، وأوروبا، وآسيا، وأستراليا، والأميركتين، بالإضافة إلى المحيطات والقطبين الشمالي والجنوبي. 

قدّم الدكتور ياسر عبد الفتاح، رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل حول المراحل التي يمكن ملاحظتها بالعين المجردة، حيث يبدأ القمر دخوله لمنطقة شبه ظل الأرض في تمام الساعة 6:28 مساءً، وتستمر الظاهرة حتى الساعة 11:55 مساءً.

ستُظهر المراحل المختلفة تغيرات في الإضاءة واختلافات في شكل القمر مع تقدم الخسوف. وتشير الملاحظات إلى أن الفضاء سيبدو مظلماً، مما يضيف إلى تجربة المشاهدة.

ما سبب اللون الأحمر للقمر؟

بالنسبة لللون الأحمر أو البرتقالي الذي يظهر به القمر خلال الخسوف، فهذه الظاهرة ناتجة عن انكسار أشعة الشمس على الغلاف الجوي للأرض. تؤدي الغازات والأتربة في الهواء إلى كسر الضوء ويظهر القمر بتلك الألوان الجذابة.

سيقيم المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر احتفالية مميزة لهذه الظاهرة، حيث ستفتح أبواب المعهد أمام المواطنين الراغبين في رؤية الظاهرة عن قرب، مع تخصيص محاضرات وندوات لشرح تفاصيل هذه الظاهرة الفلكية للمهتمين بها.

تجدر الإشارة إلى أن خسوف القمر له أهمية علمية، إذ يساعد في تأكيد بدايات الأشهر الهجرية. فعادة ما يحدث الخسوف عندما يكون القمر في طور البدر، وعلى خط واحد مع الأرض والشمس عند إحدى العقد المدارية، ما يجعله يدخل في ظل الأرض ويبدو مظلماً.

