قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقنة قاتلة.. كواليس مأساة عروس حلوان وضحايا التجميل في العيادات غير المؤهلة
ما هو دعاء المولد النبوي؟.. صيغة مفروضة يغفلها الكثيرون
انقطاع الخدمة.. تعرف على الأماكن المتأثرة بكسر خط مياه في الجيزة
اقتصادية النواب: خفض الفائدة يعزز الإقبال على العقارات كملاذ آمن ويحفز السوق
توهجات شمسية الأقوى خلال الصيف.. ما تأثيرها على الملاحة والطاقة والاتصالات؟
مفتي الجمهورية يعزي رئيس جامعة نور مبارك في وفاة والدته الكريمة
مزايا غير مسبوقة للطلاب في نظام البكالوريا الجديد ..ماذا أعلنت التعليم؟
بشرى سارة للملاك .. غدًا تطبيق زيادة الإيجار لـ250 جنيهًا لمدة 3 أشهر
ردا على إزالة الحواجز الأمنية.. السفارة البريطانية في القاهرة تغلق مقرها مؤقتا
القبض على المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها في مصر القديمة
الرقابة المالية: الشراكات الاستراتيجية بين الكيانات الوطنية تعزز البنية التحتية للاستثمار
تقديرات إسرائيلية: حماس ما زالت تقاتل بلا مؤشرات على الانهيار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

منة فضالي توجه رسالة شكر لجمهورها بعد عرض أولى حلقات «أزمة ثقة»

منة فضالي
منة فضالي
منار نور

أعربت الفنانة منة فضالي عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل الإيجابية التي تلقتها عقب عرض الحلقة الأولى من مسلسلها الجديد "أزمة ثقة"، والذي يُعرض عبر شبكة قنوات ON ومنصة WATCH IT.

ونشرت منة صورة من كواليس شخصيتها في المسلسل، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة:
"شكراً لكل الناس اللي باركتلي على المسلسل.. سعيدة جداً بردود الفعل.. ألف شكر، ويا رب دايمًا أكون قد حبكم ودعمكم ليا".

وأثارت الفنانة منة فضالي موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها الجريئة، التي تحدثت فيها عن حياتها ومصدر دخلها وسفرها المتكرر، حيث قالت: “هتقولولي بتقولي الكلام ده ليه دلوقتي وانتي كل شوية في بلد ومنين فلوس والجو النيلة ده؟ أقولكم الحمد لله أنا اشتغلت كتير جدا جدا وده رصيدي”.

وتابعت مؤكدة على علاقتها بربها رغم الانتقادات المتعلقة بإطلالاتها، قائلة: “هتقولولي وانتي بتعرفي ربنا وانتي بتلبسي عريان؟ أقولكم آه، يمكن أنا عند ربنا أحسن من ناس كتير”.

واعتادت منة فضالي  على لفت الأنظار عبر السوشيال ميديا، ليس فقط بتصريحاتها الجريئة، بل أيضًا بإطلالاتها اللافتة التي توصف في كثير من الأحيان بـ"المثيرة للجدل"، خصوصًا في المهرجانات أو جلسات التصوير.


 

منه فضالي ازمة ثقة الفنانة منه فضالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة علا غانم وطليقها

القبض على رجل الأعمال طليق الفنانة عُلا غانم من منزله .. لهذا السبب

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

المُعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025

الأهلي

إعلامي يكشف الثنائي المرشح لتدريب الأهلي خلفًا لـ «ريبيرو»

الأهلي

بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي

المعاهد الصحية الشرطية

للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي

مايا مرسي تتفقد وحدة حلوان أول وثاني الاجتماعية.. وتطمئن على الخدمات المقدمة للمواطنين

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تتفقد مكتب تأهيل حلوان.. وتتابع الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة

وزيرة التنمية المحلية

تنفيذ 5 برامج تدريبية بالمحافظات لتأهيل كوادر المحليات

بالصور

محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي

سعر صادم .. بوسي تثير الجدل بحقيبة Hermes تتخطى 3 ملايين جنيه

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

المزيد