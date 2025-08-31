منة فضالي توجه رسالة شكر لجمهورها بعد عرض أولى حلقات «أزمة ثقة»

أعربت الفنانة منة فضالي عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل الإيجابية التي تلقتها عقب عرض الحلقة الأولى من مسلسلها الجديد "أزمة ثقة"، والذي يُعرض عبر شبكة قنوات ON ومنصة WATCH IT.

ونشرت منة صورة من كواليس شخصيتها في المسلسل، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة:

"شكراً لكل الناس اللي باركتلي على المسلسل.. سعيدة جداً بردود الفعل.. ألف شكر، ويا رب دايمًا أكون قد حبكم ودعمكم ليا".

وأثارت الفنانة منة فضالي موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها الجريئة، التي تحدثت فيها عن حياتها ومصدر دخلها وسفرها المتكرر، حيث قالت: “هتقولولي بتقولي الكلام ده ليه دلوقتي وانتي كل شوية في بلد ومنين فلوس والجو النيلة ده؟ أقولكم الحمد لله أنا اشتغلت كتير جدا جدا وده رصيدي”.

وتابعت مؤكدة على علاقتها بربها رغم الانتقادات المتعلقة بإطلالاتها، قائلة: “هتقولولي وانتي بتعرفي ربنا وانتي بتلبسي عريان؟ أقولكم آه، يمكن أنا عند ربنا أحسن من ناس كتير”.

واعتادت منة فضالي على لفت الأنظار عبر السوشيال ميديا، ليس فقط بتصريحاتها الجريئة، بل أيضًا بإطلالاتها اللافتة التي توصف في كثير من الأحيان بـ"المثيرة للجدل"، خصوصًا في المهرجانات أو جلسات التصوير.



