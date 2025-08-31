محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال رصف طريق روينة.. صور

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، أعمال رصف طريق كفر الشيخ - روينة - محلة موسى بمركز كفر الشيخ، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، بطول 1.5 كم بمسطح 7500 متر مربع، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين جودة البنية التحتية، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن قطاع الطرق يمثل أولوية في خطط التنمية التي تنفذها الدولة، نظرًا لدوره المحوري في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية في تنفيذ الأعمال، والانتهاء منها ضمن الجداول الزمنية المحددة دون تأخير، مع استخدام خامات عالية الجودة والالتزام بجميع المواصفات الفنية، واتخاذ ما يلزم لتيسير حركة المرور أثناء تنفيذ الأعمال.

وقال محافظ كفر الشيخ إن طريق روينة يعد من المحاور الحيوية بمركز كفر الشيخ، إذ يخدم عددًا من القرى، موضحًا أن أعمال التطوير الجارية تعكس حرص المحافظة على تلبية احتياجات المواطنين ورفع كفاءة المرافق العامة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن المشروعات الجاري تنفيذها تتم متابعتها ميدانيًا بشكل دوري، مع إعداد تقارير فنية توضح الموقف التنفيذي، موجهًا بوضع بطاقة تعريفية بكل مشروع تتضمن بيانات التنفيذ، من حيث موعد البدء والانتهاء ونسب الإنجاز.

وأشار إلى أن محافظة كفر الشيخ تواصل تنفيذ رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية، بما يدعم جهود التنمية الشاملة، ويحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات بجميع المراكز والمدن، بالتوازي مع المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس عبد الوهاب الفقي، مدير عام مديرية الطرق بكفر الشيخ، والمهندس محمد الشيخ، مدير مشروع الرصف، والجهاز المعاون وعدد من القيادات التنفيذية.