ميلان يتحرك رسميا لضم مدافع ليفربول

أصبح جو جوميز، مدافع ليفربول ومنتخب إنجلترا، مرشحًا بقوة للانضمام إلى ميلان الإيطالي قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، حيث أبدى اللاعب انفتاحه على خوض التجربة في "الكالتشيو".

ويبحث ميلان عن تدعيم خط دفاعه بشكل عاجل، خاصة مع اقتراب أليكس خيمينيز من الرحيل إلى بورنموث، واقتراب يونس موسى من الانتقال إلى أتالانتا، في حين اصطدم النادي برفض مانشستر سيتي التفريط في مانويل أكانجي، ما دفعه للتفكير في ضم جوميز كخيار بديل.

ووفقًا للصحفي جيانلوكا دي مارزيو بشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن المفاوضات مع ليفربول لن تكون سهلة، حيث يتعين على ميلان أولًا التوصل لاتفاق مع إدارة "الريدز" بشأن قيمة الصفقة، قبل مناقشة الشروط الشخصية مع اللاعب، الذي يتقاضى حاليًا نحو 4 ملايين يورو سنويًا.

في السياق ذاته، أكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، أن ميلان تقدم بعرض رسمي لإدارة ليفربول صباح الأحد من أجل التعاقد مع جوميز، في محاولة لحسم الصفقة قبل غلق الميركاتو.